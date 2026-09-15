Lorena Vázquez desvela un nuevo capítulo en la guerra de Andy y Lucas: "Andy quiere interponer medidas legales en contra de Lucas"

Andy y Lucas se separaban definitivamente en octubre del año pasado. Su ruptura artística vino cargada de polémicas y acusaciones entre sus miembros, que comenzaban una carrera en solitario sin dejar de lanzarse dardos entre ellos.

Cuando parecía que la guerra entre ambos estaba zanjada, Lorena Vázquez desvela que podría reabrirse la herida. "Andy quiere interponer medidas legales en contra de Lucas", afirma nuestra colaboradora.

El artista estaría consultando con sus abogados la posibilidad de solicitar una auditoría para revisar el historial de ganancias de Andy y Lucas. "Quiere ver si Lucas, en el momento que era el gestor del dúo, le pagó todo lo que debía pagarle", señala Lorena Vázquez.

El conflicto entre Andy y Lucas no está cerrado y Lorena asegura que el asunto ya está en manos de los abogados de Andy. ¡Dale al play para enterarte de todo!

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