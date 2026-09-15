Alfombra de los Premios Emmy 2026: del vestido joya de Zendaya al brillo de Selena Gomez

Un año más, la alfombra de los Premios Emmy se ha consolidado como una exitosa pasarela de alta costura. Las actrices y actores invitados este 2026 al Peacock Theatre de Los Ángeles para celebrar los éxitos de la televisión estadounidense han dado una auténtica lección de estilo con sus vestidos y trajes.

Hemos visto flecos, mucho color lila y diseños con gran presencia estructural. Sin embargo, si alguien ha brillado por encima del resto, esa ha sido Zendaya, convirtiéndose una vez más en la reina indiscutible del photocall.

Zendaya

La actriz de Euphoria, que acaba de cumplir 30 años, deslumbró con un diseño semitransparente de Prada repleto de pedrería, de corte sirena, con cola y un pronunciado escote en V que defendió con absoluta elegancia gracias a su actual corte de pelo pixie. Complementó el look con joyas de Mikimoto y un reloj Rolex Lady-Datejust con diamantes.

Zendaya en los Premios Emmy 2026 | Gtres

Selena Gomez

La protagonista de Solo asesinatos en el edificio ha sido otra de las grandes sorpresas de la velada en cuanto a estilismo. Apostó por una pieza totalmente dorada firmada por Louis Vuitton, también de corte sirena y escote palabra de honor, confeccionada con pequeñas piezas con efecto espejo. Remató el look con joyería de Tiffany and Co y una melena XXL peinada con un acabado muy natural.

Selena Gomez en los Premios Emmy 2026 | Gtres

Nicole Kidman

La actriz australiana se decidió por un vestido midi blanco de Chanel (firma de la que es embajadora), con la cintura marcada y volumen en las caderas. Lo más llamativo fueron las flores hechas artesanalmente que decoraban, a modo de plumas, el escote corazón y las mangas caídas. Lució un recogido con el flequillo largo y abierto que tanto la caracteriza en esta etapa, combinado con salones negros y joyas de Omega.

Nicole Kidman en los Premios Emmy 2026 | Gtres

Rhea Seehorn

Recogió el Emmy a Mejor actriz principal en serie de drama por su papel en Pluribus con un precioso vestido rojo de Louis Vuitton con mucha caída. Destacó su original escote redondo, cuyo color intenso combinaba a la perfección con las joyas de Swarovski.

Rhea Seehorn en los Premios Emmy 2026 | Gtres

Elle Fanning

En un momento en el que la piel pálida recupera protagonismo en las alfombras, Elle Fanning nos demostró lo bien que sientan tonos como el verde jade. Eligió un delicado diseño de tirantes de Ralph Lauren Collection, brillante y acompañado por un fular con flecos que ejercía de cola.

Elle Fanning en los Premios Emmy 2026 | Gtres

Sarah Pidgeon

Una de las actrices que más popularidad ha ganado este año poniéndose en la piel de Carolyn Bessette. Pidgeon estuvo a la altura de la elegancia del personaje que interpreta en Love Story con un vestido lencero de Chanel, satinado de color violeta decorado con cadenas de cristales, cuentas doradas y perlas blancas y lilas, un toque que elevó su look minimalista a la categoría de grandes eventos.

Sarah Pidgeon en los Premios Emmy 2026 | Gtres

Colman Domingo

Aunque los hombres no suelen arriesgar tanto en sus elecciones estilísticas para las alfombras, el actor Colman Domingo destacó con un estilismo de Valentino compuesto por una chaqueta color teja con botones de inspiración oriental, ajustada con un cinturón fucsia satinado y rematada con flecos negros en las puntas.

Colman Domingo en los Premios Emmy 2026 | Gtres

Florence Pugh

Florence Pugh apostó por un romántico vestido de color lila realizado a medida por Vivienne Westwood, con escote drapeado, mangas caídas confeccionadas en tul y una cola con destellos brillantes. Todo ello rematado con un acertado conjunto de joyas de Bvlgari.

Florence Pugh en los Premios Emmy 2026 | Gtres

Claire Danes

La actriz, nominada por su trabajo en The Beast in Me, deslumbró con un original vestido plateado de estética futurista, caracterizado por una llamativa manga escultural.

Claire Danes en los Premios Emmy 2026 | Gtres

Harrison Ford y Calista Flockhart

Uno de los momentos más románticos de la alfombra lo protagonizaron Harrison Ford y su mujer, Calista Flockhart. Él lució un sobrio traje con pajarita, mientras que ella optó por un favorecedor vestido fucsia asimétrico de Zuhair Murad, con un drapeado que estiliza su figura.

Harrison Ford y Calista Flockhart en los Premios Emmy 2026 | Gtres

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