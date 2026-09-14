Hablamos con la tutora de la estudiante española asesinada en México: "Contactó conmigo la noche anterior"

Claudia Tacoronte, una joven de 21 años de la Universidad de Granada, ha sido asesinada en México. Llevaba apenas un mes de intercambio en Cuautla, cuando un hombre la asaltó durante la noche del 12 de septiembre con un arma blanca.

La joven salía de una fiesta, cuando el hombre la asaltó en plena calle. Claudia trató de escapar y el asaltante terminó apuñalándola brutalmente hasta la muerte y huyendo.

El entorno de Claudia está especialmente conmocionado. Magdalena, su tutora de intercambio en la Universidad de Granada, desvela que la joven tenía mucha ilusión de conocer el país, pese a que era consciente de los riesgos que tenía el lugar.

"Contactó conmigo el viernes por la noche para preguntarme unas dudas", afirma Magdalena, "me dijo que estaba muy contenta, que estaba teniendo mucho cuidado y siguiendo todas las recomendaciones".

La policía continúa buscando al autor de los hechos e investiga el asesinato como un feminicidio o un intento de robo que terminó en asesinato. Un hecho que la Universidad de Granada ha condenado públicamente.

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