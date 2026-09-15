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SUEÑOS DE LIBERTAD
Fina pone en duda su futuro con Marta en Sueños de libertad: siente que algo se ha roto entre ellas
La distancia entre Fina y Marta es cada vez mayor y la fotógrafa termina sincerándose con Digna sobre sus sentimientos y las dudas que atraviesa su relación.
La convivencia no está ayudando a la pareja. Fina se siente agobiada por la excesiva protección de Marta, quiere regresar a su casa y también le molesta que desconfíe de ella y sienta celos de Bianca.
A solas con Digna, la fotógrafa reconoce que ya no se entienden como antes y comparte una dolorosa sospecha: cree que ya no está tan enamorada de Marta. Una confesión que deja a la matriarca de los Merino sin palabras en Sueños de libertad.