Rafa Latorre defiende al CNI frente a las críticas por la "falta de avisos": "Si supiera la magnitud exacta de la catástrofe, sería un servicio de pitonisos"

El micrófono de Onda Cero se pone sobre la mesa de 'Espejo Público' para iniciar una conexión con 'Más de Uno', más concretamente con el presentador y codirector del programa, Rafa Latorre.

Susanna Griso le expone las "curiosas" preguntas del barómetro del CIS de Tezanos, publicado el pasado lunes. Entre otras, la presentadora menciona las que hablan de incidentes fronterizos y hace hincapié en que no hay una sola pregunta sobre la gestión de la crisis del Gobierno. Asimismo, resalta que la preocupación por la inmigración ha pasado del segundo al tercer puesto a pesar de lo ocurrido en Ceuta en los últimos meses.

"Curioso", según señala con un tono de humor Latorre, es una "buena forma y muy elegante" de denominar al CIS.

"Cuando hablan de 'importante número' significa que no saben aportar una cifra exacta"

En este marco y ante los resultados que cuestionaba el periodista, Latorre recupera unas palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que hacía mención a la "velocidad de crucero" con la que se refería al triaje de migrantes en Ceuta. Para él se trata de una expresión imprecisa porque se da a entender que es "una velocidad constante", ya que la de crucero no es ni lenta ni rápida.

Estas palabras, contrastadas con el vaticinio del presidente del Gobierno en su aparición en televisión, en las que anunciaba que no se recuperaría la normalidad en Ceuta hasta finales de año, remarcan —según las palabras del periodista— que se está yendo a una velocidad "muy lenta".

"Se está yendo a una velocidad muy lenta"

Sin embargo, Interior sigue sin ofrecer una cifra sobre los migrantes. Sobre esto, Latorre remarca un adjetivo también empleado por el ministro Ángel Víctor Torres: "importante". Y es que señala que a la hora de hablar de números siempre los mencionan anticipados por esta palabra. "Importante no significa nada, significa que no saben aportar una cifra exacta".

Al mismo tiempo, menciona las críticas hacia el CNI por la "falta de avisos", pero equipara esto al Gobierno, sobre quien —una vez ocurridos los hechos— "no es capaz de dar una certeza sobre la magnitud a la que se enfrentan los ciudadanos ceutíes".

"Si el CNI supiera cuál iba a ser la magnitud exacta de esta catástrofe, no sería un servicio de inteligencia, sería un servicio de pitonisos".

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