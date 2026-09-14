ENTREVISTA
Jesús Castro confirma que ha retomado su relación con Camila Canto: "Me falta algo si no la tengo"
El actor afirma que ha vuelto con su pareja, Camila Canto, con quien recientemente ha sido padre por primera vez. Pese a que confiesa que ambos se sintieron superados con el nacimiento de los mellizos, ahora se dan una segunda oportunidad.
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Jesús Castro ha sido padre de mellizos recientemente. El actor, que se trasladó a México por asuntos laborales, se enamoró allí de la modelo Camila Canto, con la que se ha lanzado a la paternidad.
Ambos han vivido momentos muy duros a raíz del nacimiento de los mellizos, que tuvieron que estar un mes en el hospital. Jesús confiesa que se sintió muy solo y que "ambos se sintieron superados".
Aquella situación afectó a la pareja y decidieron romper su relación. Jesús regresó a España para buscar trabajo de nuevo en su país, pero no dejó de estar presente en la vida de Camila y sus hijos. "Aunque no esté presente, quiero seguir estando", afirma.
Sin embargo, durante este tiempo, Jesús se ha dado cuenta de lo que siente por Camila y de que la necesita en su vida: "Me falta algo si no la tengo". Es por eso que confirma que han decidido darse una segunda oportunidad.
"El siguiente paso es traer a Camila y a los niños a España, estamos mirando el papeleo", advierte. Una nueva etapa ante la que el actor se muestra muy emocionado. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado!
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