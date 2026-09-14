Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ENTREVISTA

Jesús Castro confirma que ha retomado su relación con Camila Canto: "Me falta algo si no la tengo"

El actor afirma que ha vuelto con su pareja, Camila Canto, con quien recientemente ha sido padre por primera vez. Pese a que confiesa que ambos se sintieron superados con el nacimiento de los mellizos, ahora se dan una segunda oportunidad.

Jesús Castro

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Jesús Castro ha sido padre de mellizos recientemente. El actor, que se trasladó a México por asuntos laborales, se enamoró allí de la modelo Camila Canto, con la que se ha lanzado a la paternidad.

Jesús Castro

Ambos han vivido momentos muy duros a raíz del nacimiento de los mellizos, que tuvieron que estar un mes en el hospital. Jesús confiesa que se sintió muy solo y que "ambos se sintieron superados".

Aquella situación afectó a la pareja y decidieron romper su relación. Jesús regresó a España para buscar trabajo de nuevo en su país, pero no dejó de estar presente en la vida de Camila y sus hijos. "Aunque no esté presente, quiero seguir estando", afirma.

Sin embargo, durante este tiempo, Jesús se ha dado cuenta de lo que siente por Camila y de que la necesita en su vida: "Me falta algo si no la tengo". Es por eso que confirma que han decidido darse una segunda oportunidad.

"El siguiente paso es traer a Camila y a los niños a España, estamos mirando el papeleo", advierte. Una nueva etapa ante la que el actor se muestra muy emocionado. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Jesús Castro

Jesús Castro confirma que ha retomado su relación con Camila Canto: "Me falta algo si no la tengo"

Hermanos Rivera

La foto de Lourdes Montes que podría reflejar la guerra entre los hermanos Rivera: ¿sin rastro de Cayetano en la casa familiar?

Lucas

La recuperación de la nariz de Lucas González va más lenta de lo esperado: "Prefieren que lleve los retenedores un poco más"

Lola Índigo
Entrevista

Lola Índigo antes de su estreno como coach de La Voz: “Soy más exigente con los adultos”

Concha Galán
EN PLATÓ

Concha Galán, la presentadora que fue despedida por estar embarazada: "Me dijeron que no quedaba bien"

Viudo de Francisca Cadenas
ÚLTIMA HORA

Diego, viudo de Francisca Cadenas, tras el regreso de los presuntos asesinos a Hornachos: "Lolo es el causante de todo"

Juli y Lolo, detenidos como presuntos autores del asesinato de Francisca Cadenas, vuelven a Hornachos junto a la Guardia Civil para la reconstrucción de los hechos.

Tutora
Última hora

Hablamos con la tutora de la estudiante española asesinada en México: "Contactó conmigo la noche anterior"

Claudia llevaba apenas un mes en Cuautla (México) de intercambio, cuando ha sido asesinada por un hombre en plena calle. Una tragedia que se investiga como un posible feminicidio.

Ceuta

Las lágrimas de una joven ceutí de 23 años al límite: "Todo el mundo ha comprado spray de pimienta"

La subida del IPC provoca que la cesta de la compra se dispare.

Los consejos de una experta ante la inflación: "Lo importante es tener recetas para mantener una alimentación saludable y dosificar gastos"

“¡Lo tengo!”: La euforia de Mari Nieves al averiguar el panel en el último momento

“¡Lo tengo!”: La euforia de Mari Nieves al averiguar el panel en el último momento

Publicidad