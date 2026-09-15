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Esta noche, Cihan le da un ultimátum a Demir: divorciarse de Zerrin o contar toda la verdad

Esta noche, Cihan se presenta en casa de Demir con un informe de fertilidad. El documento confirma que él no puede tener hijos biológicos y deja claro quién es el padre del bebé que espera Zerrin. Con la verdad en sus manos, Cihan le exige que ponga fin a su matrimonio.

Esta noche, Cihan le da un ultimátum a Demir: divorciarse de Zerrin o contar toda la verdad

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Demir quiere saber de dónde ha salido el informe, pero Cihan le deja claro que eso no importa. Lo que debe hacer es leerlo. “Es imposible que Demir Baybars tenga un hijo biológico”, confirma el documento.

Si Demir no puede ser el padre, el bebé que espera Zerrin es de Kaya. Demir intenta recuperar el informe, pero Cihan le pide que se siente. Ha venido a hablar con él y no piensa marcharse sin dejarle las cosas claras. “Vais a divorciaros”, le anuncia.

Demir se niega a aceptar que Zerrin deje de ser su mujer. Cihan, sin embargo, le recuerda que ella está embarazada de otro hombre y que Kaya es el padre del bebé. Después, le echa en cara todo lo que ha hecho para conseguir ese matrimonio. “Has destrozado a Kaya, a Zerrin. Te estás destrozando a ti mismo y a nosotros”, le reprocha.

Además, le advierte de que, si no pone fin al matrimonio, hará público el contenido del informe, diciéndole: “No te conviene ser mi enemigo. Puedo ser mucho peor que tú”.

Esta noche, Cihan pone a Demir contra las cuerdas y le obliga a elegir entre divorciarse de Zerrin o enfrentarse a que toda la familia conozca su secreto. A las 23 h en Antena 3 y ya disponible en atresplayer.

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