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La recuperación de la nariz de Lucas González va más lenta de lo esperado: "Prefieren que lleve los retenedores un poco más"

Quince días después de su esperada operación de nariz, Lucas, de Andy y Lucas, acude a su primera revisión. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con él sobre su recuperación.

Lucas

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Hace quince días desvelábamos la nueva imagen de Lucas González, exintegrante de Andy y Lucas. El cantante se operaba por segunda vez la nariz, una operación muy esperada que llegaba tras una primera cirugía cuyo resultado fue muy polémico.

La imagen de la nueva nariz de Lucas

Esta vez, Lucas sí ha obtenido el resultado que esperaba. El cantante se mostraba muy feliz, con un cartílago completamente reconstruido y un tabique recto, que durante la primera operación quedaron destrozados al no seguir las recomendaciones médicas postoperatorias.

Ahora, quince días después de su nueva operación, Lucas acude a su primera revisión. Una visita médica tras la que hemos podido hablar con él en exclusiva.

Pese a que afirma que la nariz se está curando de manera correcta y "está sanando todo a la perfección", nos cuenta que todo se ha retrasado algo más de lo esperado. "Tengo que volver a finales de octubre para quitarme los retenedores", señala, "me han hecho tenerlos un poquito más para que se sostenga bien, como Dios manda".

El artista se muestra muy conforme con el resultado de su operación y su nuevo rostro. Una cirugía que pone fin a un año y medio de pesadilla.

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