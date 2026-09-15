Alya se derrumba tras descubrir que Boran está vivo y estalla contra Cihan

Frente a Boran, en coma en una cama de hospital, Alya recuerda todo el sufrimiento vivido desde que llegó a Mardin para enterrar a su marido. Durante meses llegó a sentirse responsable de su muerte, mientras rehacía su vida junto a Cihan.

El descubrimiento también provoca su enfrentamiento con Cihan. Alya lamenta que no confiara en ella para contarle que Boran seguía vivo y piensa en cómo habría cambiado todo de haber conocido antes la verdad En tierra lejana.