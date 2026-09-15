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EN TIERRA LEJANA
Alya se derrumba tras descubrir que Boran está vivo y estalla contra Cihan
El regreso de Boran sacude por completo la vida de Alya, que revive la culpa que ha arrastrado durante meses y reprocha a Cihan haberle ocultado la verdad.
Frente a Boran, en coma en una cama de hospital, Alya recuerda todo el sufrimiento vivido desde que llegó a Mardin para enterrar a su marido. Durante meses llegó a sentirse responsable de su muerte, mientras rehacía su vida junto a Cihan.
El descubrimiento también provoca su enfrentamiento con Cihan. Alya lamenta que no confiara en ella para contarle que Boran seguía vivo y piensa en cómo habría cambiado todo de haber conocido antes la verdad En tierra lejana.