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El dolor de Alya al volver a ver a Boran: “Le he llorado al marido de otra mujer”

El dolor de Alya al volver a ver a Boran: “Le he llorado al marido de otra mujer”

EN TIERRA LEJANA

Alya se derrumba tras descubrir que Boran está vivo y estalla contra Cihan

El regreso de Boran sacude por completo la vida de Alya, que revive la culpa que ha arrastrado durante meses y reprocha a Cihan haberle ocultado la verdad.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Frente a Boran, en coma en una cama de hospital, Alya recuerda todo el sufrimiento vivido desde que llegó a Mardin para enterrar a su marido. Durante meses llegó a sentirse responsable de su muerte, mientras rehacía su vida junto a Cihan.

El descubrimiento también provoca su enfrentamiento con Cihan. Alya lamenta que no confiara en ella para contarle que Boran seguía vivo y piensa en cómo habría cambiado todo de haber conocido antes la verdad En tierra lejana.

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