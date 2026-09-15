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Daniela Requena sobre las chicas de imagen: "Yo no lo llamo prostitución, lo llamo interés"

La periodista e influencer reflexiona sobre las chicas de imagen y las fiestas de futbolistas y famosos, rechazando el término prostitución para calificar estas asistencias.

Daniela Requena sobre las chicas de imagen: "Yo no lo llamo prostitución, lo llamo interés"

Daniela Requena sobre las chicas de imagen: "Yo no lo llamo prostitución, lo llamo interés"

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Alejandro Hergon
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Daniela Requena abordó abiertamente la figura de las chicas de imagen e intentó acotar el concepto y analizar las motivaciones de las jóvenes que acuden a estas citas con conocidos futbolistas y empresarios.

"Para mí una chica de imagen es una mujer florero"

Al ser preguntada por la definición exacta de este rol en el entorno de la noche, la influencer no dudó en emplear términos directos: "Para mí una chica de imagen es una mujer florero y le pagan por ello". La colaboradora matizó que, aunque responde a "unos cánones de belleza" específicos, no todas las asistentes acuden bajo un acuerdo económico.

En cuanto al ambiente que se vive en este tipo de fiestas, Daniela aseguró no haber presenciado situaciones extrañas: "Todo lo que conozco de estas fiestas han sido ambientes donde la gente ha ido a pasárselo bien. Algunas han cobrado, por supuesto, porque les ha dado la gana".

Interés mediático y la crítica al comprador

A la hora de valorar la presencia de estas jóvenes junto a famosos, Requena desmarcó este fenómeno del trabajo sexual: "Muchas de esas mujeres que van a las fiestas donde están superfutbolistas y superfamosos lo hacen por puro interés. Van gratis, pero son conscientes de lo que le puede repercutir mediáticamente hablando. Se quieren dedicar a las redes sociales o a la televisión, eso es una realidad. Yo no le llamo prostitución, lo llamo interés".

El choque de posturas no tardó en llegar al plató cuando Laura Fa puso en encima de la mesa la responsabilidad de quien financia estos eventos, señalando que resulta "profundamente injusto poner el foco en ellas cuando lo que tendríamos que pensar es qué tipo de persona es capaz de gastarse 20.000 euros en comprar a una persona".

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