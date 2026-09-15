FÓRMULA 1
Martínez-Almeida, sobre la ausencia del Gobierno en la Fórmula 1: "Hay trato de perjuicio a Madrid"
El alcalde de Madrid responde a la polémica en Espejo Público y afea al Ejecutivo central por no acudir al Gran Premio de España: "Ha sido un éxito por mucho que le moleste a algunos".
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- Martínez- Almeida llama en directo a Susanna Griso por Ceuta: "Hay alcaldes socialistas que están en contra de las órdenes del PSOE"
- Toda la entrevista, en atresplayer
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Ni Pedro Sánchez ni ninguno de los 22 ministros que forman parte del Gobierno acudieron este domingo al Gran Premio de España de Fórmula 1 que se disputó en el circuito de Madring. Una polémica decisión por la que Susanna Griso le ha preguntado directamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha llegado de denunciar trato de favor hacia Barcelona cuando los grandes acontecimientos se organizan allí.
Almeida ha querido matizar sus palabras: "Yo no digo que haya trato de favor a Barcelona, lo que digo es que hay trato de perjuicio a Madrid". El alcalde de Madrid asegura que "atraer grandes eventos internacionales es bueno para todos" pero no entiende "por qué a Madrid no se le da una declaración de acontecimiento de excepcional interés público o por qué no viene un solo ministro". Para el alcalde esto es "un menosprecio que se hace a Madrid de forma constante".
"Es un menosprecio que se hace a Madrid de forma constante"
Responde al tuit Óscar Puente
Polémico ha sido también el tuit del ministro de Transportes, Óscar Puente, tildando el evento en las redes sociales de "truño" a lo que Martínez Almeida responde: "No me molesta tanto lo de truño, se califica por sí mismo, sino lo de trenecitos. Quien es ministro del ramo, que en enero hubo un accidente con 46 muertos, que todavía ni sabemos las causas pero las sospechamos, que cercanías es un desastre, utilice la expresión trenecitos para hacer una coña con el circuito, le califica como titular de ese ministerio".
"Atraer grandes eventos internacionales es bueno para todos"
Posibles mejoras
Susanna Griso ha aprovechado también para preguntarle al alcalde de Madrid sobre las quejas de los pilotos por el trazado del GP. Almeida ha defendido la organización del evento, asegurando que "nos orgullecemos de hacer un circuito de estas características" aunque ha reconocido "que hay elementos a mejorar, es el primer año. Hay que tomar nota de lo que han dicho los pilotos y seguro que Ifema estudiará mejoras".
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