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La foto de Lourdes Montes que podría reflejar la guerra entre los hermanos Rivera: ¿sin rastro de Cayetano en la casa familiar?

La mujer de Fran Rivera ha subido una foto a redes sociales que ha hecho estallar las especulaciones. La imagen muestra que no hay rastro aparente de Cayetano en la finca de los hermanos.

Hermanos Rivera

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Continúa la guerra entre los hermanos Rivera. Tras la tradicional corrida Goyesca, parece que Cayetano Rivera y su hermano Fran han vuelto a distanciarse. Además de la ausencia de Cayetano en el cartel de toreros, parece que la gestión de la Goyesca podría ser el origen del enfrentamiento.

Hermanos Rivera

En este nuevo capítulo de la guerra entre los hermanos, parece que una foto de Lourdes Montes en redes sociales ha avivado la llama. La mujer de Fran Rivera ha subido una imagen de un rincón de la finca de El Recreo de San Cayetano, donde no hay rastro aparente de recuerdos de Cayetano Rivera.

A diferencia de la Goyesca, que solo gestiona Fran, esta finca pertenece a los dos hermanos. "Comparten la casa, entonces tienen que hacer un orden en el calendario", señala Paloma García-Pelayo.

Según nuestro colaborador Nacho Gay, la finca en un primer momento fue un motivo de unión. "Lo que empezó siendo un motivo de unión, acabaron discutiendo mucho por la gestión de esa casa", afirma, "fue un negocio que fracasó, lo cerraron y ahora se la reparten".

La foto de Lourdes Montes podría ser un reflejo del conflicto entre los hermanos. ¿Cómo se turnan Cayetano y Fran la finca familiar?

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