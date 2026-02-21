Antena3
El limón, un aliado de limpieza: aprende cómo usarlo contra la cal o las manchas

El cítrico más común de la cocina se consolida como uno de los recursos caseros más eficaces para combatir manchas, cal y suciedad sin recurrir a productos químicos.

Ordenatriz

El limón no solo se usa en la cocina, también tiene un gran poder limpiador. Es lo que nos trae Ordenatriz, la encargada de hacer nuestra rutina de limpieza más sencilla.

En grifos cubiertos de cal y sarro, basta con frotar medio limón y dejarlo actuar varias horas, incluso toda la noche, antes de retirar los restos con agua y jabón. El resultado es una superficie más limpia y brillante.

También puede ayudar a atenuar manchas difíciles, como las de sudor en la ropa o incluso las de óxido, ya que el ácido actúa directamente sobre estos residuos. En exteriores, la exposición al sol potencia su efecto blanqueador.

Sin embargo, Ordenatriz advierte que no todo vale: en superficies delicadas como el mármol puede dañar el brillo. En cambio, mezclado con bicarbonato resulta eficaz para limpiar juntas de baldosas, y hasta hay quien lo utiliza para aclarar ligeramente el cabello de forma natural. ¡Dale al play para enterarte de todo!

