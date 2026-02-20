Antena3
La intuición de Daniel Illescas arrasa en El Puente frente a Willy Bárcenas

El primero y segundo en el ranking general se enfrentan en la complicada prueba de memoria de El Desafío. ¿Conseguirán superar El Puente?

Carmen Pardo
Publicado:

Daniel Illescas le robó el liderazgo a Willy Bárcenas en el sexto programa y en esta ocasión tiene la oportunidad de resarcirse o ser batido por su rival más directo.

Los concursantes son la tercera pareja que se enfrenta en El Puente. José Yélamo ha sido el único concursante capaz de superar la prueba en esta edición.

Willy Bárcenas: “Vas con el culo apretado todo el recorrido”

En los entrenamientos, Daniel Illescas se ha quejado más de la memoria que del vértigo, mientras Willy Bárcenas ha asegurado que tiene bien la memoria.

El primero en enfrentarse a El Puente es Dani Illescas, en esta ocasión el mapa de trampas solo tenía una casilla y la flecha que aparece encima es el lado sobre el que tienen que pisar.

El modelo ha empezado con bastante seguridad hasta llegar al ecuador de la prueba, en esa casilla ha asegurado, “me la tengo que jugar, se me ha apagado la luz ya”. Su intuición le ha llegado a superar la prueba en 1:53 minutos.

Willy Bárcenas ha comenzado leyendo el mapa mal, un traspiés que le ha hecho caer en la segunda casilla de El Puente.

