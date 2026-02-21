La guerrera Jessica Goicoechea consigue los 3:52 minutos en la apnea de El Desafío

Jessica Goicoechea es la nueva valiente a la que le ha tocado afrontar la apnea esta semana.

La influencer ha asegurado que es la prueba más dura que le ha tocado en El Desafío, “estoy como nerviosa” ha confesado la concursante.

Jessica Goicoechea ha afirmado que la apnea supone un gran trabajo mental, “es contradictorio porque tu cuerpo te pide que salgas” ha dicho la concursante.

Juandi Alcázar le ha ido dando las indicaciones a la concursante haciéndola pensar que estaba en una playa con el agua calentita. Siguiendo las indicaciones del coach, Jessica Goicoechea ha ido concentrándose, aguantando las contracciones bajo el agua.

Jessica Goicoechea ha conseguido los 3:52 minutos en la apnea de El Desafío. Un tiempo que le ha hecho colocarse la tercera tras Daniel Illescas y Willy Bárcenas en el ranking general de la temporada de apnea en El Desafío.