La angustia de Eduardo Navarrete y la lucha de Jessica Goicoechea en la apnea en el séptimo programa de El Desafío

El séptimo programa ha recibido a un invitado muy especial, el cantante Dani Fernández ha sorprendido a todos con su música en El Desafío, una noche llena de grandes retos y mucha emoción.

Carmen Pardo
Willy Bárcenas y Daniel Illescas han comenzado el programa con un impresionante duelo en El Puente. Mientras el cantante ha fracasado en su intento, la suerte se ha puesto del lado del modelo que ha completado la prueba siguiendo su intuición.

La tensión ha estado servida de la mano de Eduardo Navarrete. El diseñador ha afrontado un reto de escapismo cubierto de hielo con una gran actitud. Una prueba que ha puesto a Eduardo Navarrete al límite.

La garra de Eduardo Navarrete entre gritos de dolor en el escapismo con hielo

El ritmo lo ha puesto María José Campanario con la danza al cubo. La concursante ha sorprendido con una fantástica coreografía y se ha convertido en la nueva reina del baile de El Desafío.

José Yélamo se ha puesto a prueba en un reto de conducción. El presentador ha conseguido superar por primera vez un desafío maldito en el programa, la marcha atrás imposible. ¡Bravo!

Eva Soriano ha puesto en pie a todo el público de El Desafío con su interpretación a piano junto a la banda de Dani Fernández. La humorista ha tocado el éxito ‘Me has invitado a bailar’ y ha hecho mover el cuerpo a todos los presentes.

Patricia Conde ha sudado de lo lindo para pasar los rodillos gigantes. La presentadora ha confesado que es el desafío en el que peor lo ha pasado durante esta temporada.

Jessica Goicoechea ha ido a por todas en la apnea. La influencer tenía como objetivo superar el tiempo de Willy Bárcenas y lo ha conseguido. Con mucha seguridad y concentración, Jessica Goicoechea ha conseguido llegar hasta los increíbles 3:52 minutos en la apnea de El Desafío.

Una fantástica marca que la ha convertido en la ganadora del séptimo programa de El Desafío. Jessica Goicoechea ha donado los 11.500 euros de su premio a la Asociación

Jessica Goicoechea gana la séptima gala de El Desafío: “Dono mi premio a la Asociación Española contra el Cáncer”

“Tengo la boca super seca”: Los nervios de Patricia Conde en el rodillo en equilibrio

¡Qué subidón! Eva Soriano se pone al teclado con Dani Fernández para interpretar ‘Me has invitado a bailar’

“Me estoy agobiando”: la tensión de José Yélamo en La Marcha atrás imposible

El presentador que está a cinco puntos del líder ha puesto toda la carne en el asador en un rato sobre ruedas.

La sensualidad de María José Campanario en la Danza al cubo: ¡Toda una diva!

La concursante se ha preparado a conciencia una gran coreografía con el cuerpo de baile de El Desafío para intentar escalar posiciones en el ranking general.

¡Asombroso! La garra de Eduardo Navarrete entre gritos de dolor en el escapismo con hielo

