La angustia de Eduardo Navarrete y la lucha de Jessica Goicoechea en la apnea en el séptimo programa de El Desafío

Willy Bárcenas y Daniel Illescas han comenzado el programa con un impresionante duelo en El Puente. Mientras el cantante ha fracasado en su intento, la suerte se ha puesto del lado del modelo que ha completado la prueba siguiendo su intuición.

La tensión ha estado servida de la mano de Eduardo Navarrete. El diseñador ha afrontado un reto de escapismo cubierto de hielo con una gran actitud. Una prueba que ha puesto a Eduardo Navarrete al límite.

El ritmo lo ha puesto María José Campanario con la danza al cubo. La concursante ha sorprendido con una fantástica coreografía y se ha convertido en la nueva reina del baile de El Desafío.

José Yélamo se ha puesto a prueba en un reto de conducción. El presentador ha conseguido superar por primera vez un desafío maldito en el programa, la marcha atrás imposible. ¡Bravo!

Eva Soriano ha puesto en pie a todo el público de El Desafío con su interpretación a piano junto a la banda de Dani Fernández. La humorista ha tocado el éxito ‘Me has invitado a bailar’ y ha hecho mover el cuerpo a todos los presentes.

Patricia Conde ha sudado de lo lindo para pasar los rodillos gigantes. La presentadora ha confesado que es el desafío en el que peor lo ha pasado durante esta temporada.

Jessica Goicoechea ha ido a por todas en la apnea. La influencer tenía como objetivo superar el tiempo de Willy Bárcenas y lo ha conseguido. Con mucha seguridad y concentración, Jessica Goicoechea ha conseguido llegar hasta los increíbles 3:52 minutos en la apnea de El Desafío.

Una fantástica marca que la ha convertido en la ganadora del séptimo programa de El Desafío. Jessica Goicoechea ha donado los 11.500 euros de su premio a la Asociación