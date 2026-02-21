Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Clasificación | Programa 7

Así ha quedado el ranking general tras el séptimo programa de El Desafío

Patricia Conde se ha situado en primera posición de la clasificación general tras los votos recibidos en el séptimo programa de El Desafío.

Así ha quedado el ranking general tras el séptimo programa de El Desafío

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

La clasificación general ha cambiado tras una gala llena de emociones, Patricia Conde se ha convertido en lideresa con 120 puntos seguida a solo un punto por Daniel Illescas.

La tercera posición la ocupa José Yélamo con 114 puntos y el cuarto lugar es para la ganadora de la gala, Jessica Goicoechea con 113 puntos.

Willy Bárcenas ha descendido hasta el quinto puesto tras recibir la nota más baja del jurado y le sigue Eduardo Navarrete con 94 puntos.

Las dos últimas posiciones las ocupan Eva Soriano y María José Campanario que cierra la clasificación con 68 puntos.

José Yélamo ante la apnea: “No tengo mucha fe en esta prueba tras la marca de Daniel Illescas”

José Yélamo ante la apnea: “No tengo mucha fe en esta prueba tras la marca de Daniel Illescas”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

ECEJ_EC3_INEDITOS_04

VÍDEO INÉDITO: “La más chivata es mamá” Daniela y Salma se ponen de acuerdo sobre su madre

Crema pastelera: el secreto de Eva Arguiñano que la hace tan rica y fácil de preparar

Crema pastelera: el secreto de Eva Arguiñano que la hace tan rica y fácil de preparar

Así ha quedado el ranking general tras el séptimo programa de El Desafío

Así ha quedado el ranking general tras el séptimo programa de El Desafío

“¡Mamá, somos ricos!”: Dani e Iván, dispuestos a cumplir el sueño de su abuela, esta noche en Atrapa un millón
A las 22.00 horas

“¡Mamá, somos ricos!”: Dani e Iván, dispuestos a cumplir el sueño de su abuela, esta noche en Atrapa un millón

Ordenatriz
Trucos

El limón, un aliado de limpieza: aprende cómo usarlo contra la cal o las manchas

La angustia de Eduardo Navarrete y la lucha de Jessica Goicoechea en la apnea en el séptimo programa de El Desafío
Crónica | Programa 7

La angustia de Eduardo Navarrete y la lucha de Jessica Goicoechea en la apnea en el séptimo programa de El Desafío

El séptimo programa ha recibido a un invitado muy especial, el cantante Dani Fernández ha sorprendido a todos con su música en El Desafío, una noche llena de grandes retos y mucha emoción.

Jessica Goicoechea gana la séptima gala de El Desafío
Ganadora | Programa 7

Jessica Goicoechea gana la séptima gala de El Desafío: “Dono mi premio a la Asociación Española contra el Cáncer”

La influencer ha triunfado tras sus 3:52 minutos en apnea logrando una marca que le ha dado los tres dieces del jurado.

La guerrera Jessica Goicoechea consigue los 3:52 minutos en la

La guerrera Jessica Goicoechea consigue los 3:52 minutos en la apnea de El Desafío

Los nervios de Patricia Conde en el rodillo en equilibrio

“Tengo la boca super seca”: Los nervios de Patricia Conde en el rodillo en equilibrio

¡Qué subidón! Eva Soriano se pone al teclado con Dani Fernández para interpretar ‘Me has invitado a bailar’

¡Qué subidón! Eva Soriano se pone al teclado con Dani Fernández para interpretar ‘Me has invitado a bailar’

Publicidad