Así ha quedado el ranking general tras el séptimo programa de El Desafío

La clasificación general ha cambiado tras una gala llena de emociones, Patricia Conde se ha convertido en lideresa con 120 puntos seguida a solo un punto por Daniel Illescas.

La tercera posición la ocupa José Yélamo con 114 puntos y el cuarto lugar es para la ganadora de la gala, Jessica Goicoechea con 113 puntos.

Willy Bárcenas ha descendido hasta el quinto puesto tras recibir la nota más baja del jurado y le sigue Eduardo Navarrete con 94 puntos.

Las dos últimas posiciones las ocupan Eva Soriano y María José Campanario que cierra la clasificación con 68 puntos.