Pensionistas alejados de sus familias por los precios del alquiler: "Llevo más de un año sin ver a mis hijos"

Los elevados precios del alquiler en algunas ciudades, especialmente en la capital, hacen que muchos pensionistas no puedan permitirse vivir cerca de sus hijos o de sus nietos.

El problema de la vivienda no solo afecta a jóvenes incapaces de emanciparse, ahora también salpica a jubilados, obligados a marcharse de sus ciudades por los elevados precios del alquiler. Esto hace que muchos no puedan ver a sus hijos o a sus nietos en semanas, meses o incluso años.

Rafael lleva más de un año sin ver a sus hijos por la distancia. Estos viven en Madrid, donde una habitación se ha convertido en algo inasumible para él, por lo que se ha mudado a Montesa (Valencia), donde paga 315 euros por un piso compartido de cuatro habitaciones y dos baños.

El piso de Rafael supone actualmente el 35% de su pensión de 870 euros. "La acogida aquí ha sido muy buena, pero siempre se quiere estar más cerca de la familia", asegura Rafael.

Rafael busca cada día pisos en Madrid para poder estar más cerca de su familia, pero asegura que los precios no le permitirían vivir tranquilo. Una realidad que tristemente viven muchos de los pensionistas de nuestro país.

