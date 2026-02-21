“¡Mamá, somos ricos!”: Dani e Iván, dispuestos a cumplir el sueño de su abuela, esta noche en Atrapa un millón

Esta noche, dos nuevas parejas de concursantes llegan a Atrapa un millón con ganas de divertirse y, por supuesto, llevarse ese millón de euros.

Dani e Iván son los primeros concursantes en subir al escenario para abrazar ese dinero que ya es suyo. “¡Mamá, somos ricos!”, gritan los hermanos hacia su madre, presente entre el público.

Aunque para salir del programa con el dinero deberán responder a ocho preguntas, arriesgando en cada ronda el botín, y llegar a la pregunta final que será a todo o nada.

Estos hermanos llegan con muy buena onda y con ganas de cumplir el sueño de su abuela.