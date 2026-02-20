¡Qué subidón! Eva Soriano se pone al teclado con Dani Fernández para interpretar ‘Me has invitado a bailar’

Esta semana, Eva Soriano ha tenido que aprender a tocar el piano para tocar junto a la banda de Dani Fernández en El Desafío.

En los ensayos, la humorista se ha quedado sorprendida cuando le han dicho que tiene que tocar dos teclados con el sintetizador.

La concursante ha vivido en su propia piel la complejidad del piano, pero se ha mostrado muy ilusionada por tocar uno de los temazos del momento.

No te pierdas la gran actuación de Eva Soriano con Dani Fernández tocando ‘Me has invitado a bailar’.