Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Retos | Programa 7

¡Qué subidón! Eva Soriano se pone al teclado con Dani Fernández para interpretar ‘Me has invitado a bailar’

La concursante de El Desafío se ha enfrentado en la séptima gala a un reto musical junto al cantante Dani Fernández. ¡Todo un espectáculo!

¡Qué subidón! Eva Soriano se pone al teclado con Dani Fernández para interpretar ‘Me has invitado a bailar’

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Esta semana, Eva Soriano ha tenido que aprender a tocar el piano para tocar junto a la banda de Dani Fernández en El Desafío.

Eva Soriano: “Me he hecho unas uñas especiales para el teclado”

En los ensayos, la humorista se ha quedado sorprendida cuando le han dicho que tiene que tocar dos teclados con el sintetizador.

La concursante ha vivido en su propia piel la complejidad del piano, pero se ha mostrado muy ilusionada por tocar uno de los temazos del momento.

No te pierdas la gran actuación de Eva Soriano con Dani Fernández tocando ‘Me has invitado a bailar’.

José Yélamo se rompe tras su apnea: “He pensado mucho en mi mujer y mi hija”

José Yélamo se rompe tras su apnea: “He pensado mucho en mi mujer y mi hija”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

¡Qué subidón! Eva Soriano se pone al teclado con Dani Fernández para interpretar ‘Me has invitado a bailar’

¡Qué subidón! Eva Soriano se pone al teclado con Dani Fernández para interpretar ‘Me has invitado a bailar’

“Me estoy agobiando”: la tensión de José Yélamo en La Marcha atrás imposible

“Me estoy agobiando”: la tensión de José Yélamo en La Marcha atrás imposible

La sensualidad de María José Campanario en la Danza al cubo: ¡Toda una diva!

La sensualidad de María José Campanario en la Danza al cubo: ¡Toda una diva!

La garra de Eduardo Navarrete entre gritos de dolor en el escapismo con hielo
Retos | Programa 7

¡Asombroso! La garra de Eduardo Navarrete entre gritos de dolor en el escapismo con hielo

La intuición de Daniel Illescas arrasa en El Puente frente a Willy Bárcenas
Retos | Programa 7

La intuición de Daniel Illescas arrasa en El Puente frente a Willy Bárcenas

“Me he precipitado”: Alejandro manda en El Rosco tras un error inesperado de Antonio
El Rosco | 20 de febrero

“Me he precipitado”: Alejandro manda en El Rosco tras un error inesperado de Antonio

Lo que parecía un duelo muy igualado se ha desbalanceado demasiado pronto.

3-DóndeEstán
Mejores momentos | 20 de febrero

Antonio, Arturo Valls y Olivia Molina, más perdidos que nunca en el ¿Dónde Están?: “¿¡Qué ha pasado!?”

El equipo azul ha conseguido tan solo un acierto en una de las pruebas más complicadas del formato.

2-Consolación

¡Imperdible! Carlos Marco le arrebata el premio a Arturo Valls y se lo regala a Ingrid a modo de “consolación”

1-Fase

“Primera fase superada”: Alejandro alcanza la decena de programas en Pasapalabra

Expríncipe

Piden eliminar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión real: "Carlos III ha hecho todo el esfuerzo por marcar distancia con él"

Publicidad