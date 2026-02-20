“Me he precipitado”: Alejandro manda en El Rosco tras un error inesperado de Antonio

Después de haberse ganado un puesto en Pasapalabra en el pasado programa, Antonio afrontaba su segundo Rosco con el objetivo de, como mínimo, librarse de la Silla Azul en su enfrentamiento con Alejandro.

Sin embargo, la decena de programas del veterano han pesado mucho y el más novato de los dos ha pecado de inexperto fallando una letra en su segundo turno. “Me he precipitado”, ha dicho nada más cometer el error.

Desde ese momento, Alejandro sabía que le valía con caminar por El Rosco con pies de plomo y sin equivocarse para llevarse la victoria… y así ha sido. El jugador del equipo naranja ha mantenido la calma y ha sabido jugar con la ventaja.

Antonio, que además había cometido otro error, sabía que, pese a quedarse sin tiempo, sus aciertos no eran suficientes y, aunque ha hecho un gran sprint final, se tendrá que ver obligado a jugarse el puesto en la Silla Azul. ¡No te lo pierdas!