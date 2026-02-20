Piden eliminar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión real: "Carlos III ha hecho todo el esfuerzo por marcar distancia con él"

El expríncipe Andrés de Inglaterra ha sido puesto en libertad sin cargos tras pasar 10 horas detenido y siendo interrogado por su presunta implicación en el caso Jeffrey Epstein. La policía británica le detuvo por "sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público".

Los domicilios del expríncipe están siendo registrados, en busca de pruebas que demuestren si confió información confidencial al empresario, aprovechándose de su posición como enviado especial. Algo que ha puesto en jaque a la monarquía británica también por los abusos sexuales que rodean a Epstein y sus conocidos.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con María Victoria Cristancho, corresponsal en Londres de El Tiempo. Según nos cuenta, la Familia Real sospechaba que el expríncipe tenía algo oscuro y podía hacer peligrar la Corona. Tanto es así, que han pedido que Andrés sea eliminado de la línea de sucesión real.

"Su hermano Carlos III ha hecho todo el esfuerzo por marcar distancia con él, por eso decidió quitarle el año pasado todos los privilegios", advierte Cristancho, "sabía que una figura como esta terminaría tirando todo el trabajo de la Corona".

Aunque el hermano de Carlos III ha sido puesto en libertad, continúa bajo investigación. Una situación que afecta especialmente a la Corona.