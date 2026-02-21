Antena3
Ganadora | Programa 7

Jessica Goicoechea gana la séptima gala de El Desafío: “Dono mi premio a la Asociación Española contra el Cáncer”

La influencer ha triunfado tras sus 3:52 minutos en apnea logrando una marca que le ha dado los tres dieces del jurado.

Jessica Goicoechea gana la séptima gala de El Desafío

Carmen Pardo
Eduardo Navarrete y Jessica Goicoechea se han jugado la victoria en el séptimo programa de El Desafío.

La guerrera Jessica Goicoechea consigue los 3:52 minutos en la

Jesica Goicoechea ha protagonizado una valiente apnea con 3.52 minutos que le ha dado el triunfo con la máxima nota del jurado.

La concursante se ha llevado los tres dieces del jurado tras su espectacular prueba y ha decidido donar sus 11.500 euros a la Asociación española contra el Cáncer, “Espero que les sirva” ha confesado la concursante de El Desafío.

