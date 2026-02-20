Antena3
La relación de Miriam y Carlos, marcada por dos cardiopatías: "Se vive con un poco de miedo, pero vamos día a día"

Carlos fue trasplantado de corazón a los 11 años y Miriam vive con una válvula aórtica mecánica. Ambos viven su día a día con fuertes limitaciones, pero nada les impide vivir su amor intensamente.

Carlos y Miriam

Miriam y Carlos son dos jóvenes enamorados que viven su relación como cualquier pareja, a excepción de que saben que sus corazones no son como los del resto. Ambos tienen cardiopatías que limitan sus rutinas y, por tanto, condicionan su historia de amor.

Carlos tuvo que ser trasplantado de corazón con 11 años y sabe que pronto necesitará uno nuevo, mientras que Miriam entró en quirófano con apenas 20 días de vida y hoy vive con una válvula aórtica mecánica. Fueron precisamente esas cardiopatías las que les permitieron conocerse, gracias a una convivencia de la Fundación Menudos Corazones.

Lo que comenzó como una amistad pronto se convirtió en amor y Miriam y Carlos decidieron apostar por una relación marcada por la incertidumbre. "Sí que se vive un poco con el miedo, preferimos vivir día a día", asegura Miriam

Sus corazones les permiten amar, pero también les limitan a la hora de planificar viajes, realizar planes físicamente exigentes o exponerse a situaciones en las que puedan coger infecciones. "Aunque hay aspectos que nos limitan, podemos hacer una vida perfectamente normal", señala Carlos.

Hoy, Miriam y Carlos tienen claro que su amor es mucho más fuerte que el miedo y que vivirán su historia hasta que sus corazones se lo permitan. ¡Dale al play para escuchar su historia!

