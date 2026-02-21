Antena3
“Tengo la boca super seca”: Los nervios de Patricia Conde en el rodillo en equilibrio

La presentadora se ha enfrentado a un reto de equilibrismo sobre rodillos con el que espera dar un salto en el ranking general.

Carmen Pardo
Publicado:

Patricia Conde va tercera en la clasificación general de esta temporada en El Desafío. La concursante ha demostrado gala a gala su capacidad de sacrificio y superación.

En el séptimo programa, la presentadora hace frente a un desafío de equilibrio con rodillos.

Eva Soriano: “Me he hecho unas uñas especiales para el teclado”

En los entrenamientos, Patricia Conde ha confesado que las alturas no son su fuerte, “me parece una faena de prueba”, ha asegurado la concursante.

La relajación y la concentración son clave para superar la prueba. ¿Será capaz Patricia Conde de pasar la pasarela con rodillos?

Daniel Illescas gana el quinto programa de El Desafío con pleno de dieces

Daniel Illescas gana el quinto programa de El Desafío con pleno de dieces: “Va para esos niños en riesgo de exclusión social a los que el mar les ayuda”

El primero y segundo en el ranking general se enfrentan en la complicada prueba de memoria de El Desafío. ¿Conseguirán superar El Puente?

Lo que parecía un duelo muy igualado se ha desbalanceado demasiado pronto.

