“Tengo la boca super seca”: Los nervios de Patricia Conde en el rodillo en equilibrio

Patricia Conde va tercera en la clasificación general de esta temporada en El Desafío. La concursante ha demostrado gala a gala su capacidad de sacrificio y superación.

En el séptimo programa, la presentadora hace frente a un desafío de equilibrio con rodillos.

En los entrenamientos, Patricia Conde ha confesado que las alturas no son su fuerte, “me parece una faena de prueba”, ha asegurado la concursante.

La relajación y la concentración son clave para superar la prueba. ¿Será capaz Patricia Conde de pasar la pasarela con rodillos?