“Me estoy agobiando”: la tensión de José Yélamo en La Marcha atrás imposible

José Yélamo ya dejó a todos perplejos con su capacidad de sufrimiento en la apnea durante la sexta gala de El Desafío.

En esta ocasión, el presentador hace frente a una prueba de destreza al volante.

En los entrenamientos, el concursante ha confesado que se sacó el carné a la segunda y que no es muy aficionado a las pruebas de coches. “Mi coordinación al volante no es lo mejor que tengo” ha afirmado el presentador.

José Yélamo tendrá que conseguir una prueba negra en El Desafío que no se ha conseguido en las dos anteriores ocasiones.

El concursante tiene que realizar una complicada maniobra marcha atrás en la que los nervios deben de estar a la altura. ¿Será capaz el presentador de pasar los 16 metros de la plataforma irregular?