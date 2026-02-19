Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Desaparición

Tío de Airam, el joven autista que desapareció en La Palma: "Al subirse al autobús pudo sufrir un colapso"

Airam fue visto por última vez el lunes 16 de febrero durante los carnavales de Santa Cruz de La Palma. Su familia cree que la aglomeración pudo hacerle colapsar y, desde entonces, no hay rastro del joven.

Airam

Publicidad

Airam es un joven de 20 años con autismo que acudió con su familia a los carnavales de Santa Cruz de La Palma. Sin embargo, es precisamente allí cuando le pierden la pista el lunes 16 de febrero.

Su familia cree que Airam pudo agobiarse con las aglomeraciones y el ruido, por lo que se alejó. Sobre las cuatro de la tarde habría cogido un autobús y realiza la última llamada sobre las seis, antes de que su teléfono se apagara.

Desde ese momento, no hay rastro de Airam, aunque tampoco se han registrado salidas ni por aire ni por puerto ni movimientos bancarios. Por ahora, la búsqueda se centra en la zona de los Cancajos, donde su dispositivo fue localizado por última vez.

El tío de Airam, Pedro, nos cuenta que nunca había estado tanto tiempo desaparecido. "Hace unos seis meses tuvo un episodio de una noche, pero nunca tan largo", asegura.

Según su tío, pudo ser la subida al autobús la que pudo causarle el colapso, ya que ni siquiera saben si llegó a la zona del carnaval. Además, advierte: si alguien le encuentra, es importante que no se acerquen a él. "Tiene miedo y, si lo identifican, llamad al CECOPIN", señala.

La familia de Airam está desesperada por tener noticias del joven. ¿Qué le ha ocurrido realmente? ¿Podrán encontrarle pronto?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Coma

Alberto lucha por traer de vuelta a España a su hijo tras caer en coma en Tailandia: "En el hospital cobran por todo, es una ruina"

Airam

Tío de Airam, el joven autista que desapareció en La Palma: "Al subirse al autobús pudo sufrir un colapso"

Jorge Piedrafita

Abogado de la denunciante del exjefe de la Policía Nacional: "Me hubiera gustado que el señor Marlaska me hubiera contactado"

Príncipe Andrés
Última hora

Sarah Ferguson, ¿implicada en el escándalo del príncipe Andrés?: "Estaba tan 'pringada' como su exmarido en cuanto a Epstein"

Detenido el príncipe Andrés.
Detención Príncipe Andrés

El corresponsal de 'The Times', tras la detención del ex príncipe Andres: "Sus hijas están asqueadas"

Nuevo crimen machista en Xilxes: un hombre asesina a su expareja y a la hija de ambos
ASESINATO MACHISTA

El hombre que asesinó a su expareja y a la hija de ambos en Xilxes envió fotos con los cuerpos a su móvil

Este caso, que ha consternado a todos los vecinos, no deja de sorprender con novedades. La última hora de la investigación confirma que el presunto asesino habría enviado fotos de las víctimas (su mujer y su hija) a su propio teléfono móvil, simulando que las habían asesinado por un ajuste de cuentas.

Detención del príncipe Andrés.
DETENCIÓN DEL PRÍNCIPE ANDRÉS

El príncipe Andrés detenido por traición: ¿se enfrenta a cadena perpetua en Reino Unido?

Impacto internacional tras la detención del príncipe Andrés. La acusación por un presunto delito de traición abre un escenario inédito para un miembro de la familia real británica. En Espejo Público analizamos qué puede ocurrir ahora, las diferencias con el Código Penal español y si podría enfrentarse incluso a cadena perpetua.

Juan Dávila

Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de risas con Juan Dávila

3_850euros

Elena completa un panel de 850 euros que casi desaparecen con un pierde turno

2_Gesto

Jorge Fernández confiesa el gesto de amor que hace por su pareja siempre que puede

Publicidad