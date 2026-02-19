Tío de Airam, el joven autista que desapareció en La Palma: "Al subirse al autobús pudo sufrir un colapso"

Airam es un joven de 20 años con autismo que acudió con su familia a los carnavales de Santa Cruz de La Palma. Sin embargo, es precisamente allí cuando le pierden la pista el lunes 16 de febrero.

Su familia cree que Airam pudo agobiarse con las aglomeraciones y el ruido, por lo que se alejó. Sobre las cuatro de la tarde habría cogido un autobús y realiza la última llamada sobre las seis, antes de que su teléfono se apagara.

Desde ese momento, no hay rastro de Airam, aunque tampoco se han registrado salidas ni por aire ni por puerto ni movimientos bancarios. Por ahora, la búsqueda se centra en la zona de los Cancajos, donde su dispositivo fue localizado por última vez.

El tío de Airam, Pedro, nos cuenta que nunca había estado tanto tiempo desaparecido. "Hace unos seis meses tuvo un episodio de una noche, pero nunca tan largo", asegura.

Según su tío, pudo ser la subida al autobús la que pudo causarle el colapso, ya que ni siquiera saben si llegó a la zona del carnaval. Además, advierte: si alguien le encuentra, es importante que no se acerquen a él. "Tiene miedo y, si lo identifican, llamad al CECOPIN", señala.

La familia de Airam está desesperada por tener noticias del joven. ¿Qué le ha ocurrido realmente? ¿Podrán encontrarle pronto?