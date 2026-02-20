Antena3
Carla Restoy, influencer católica, reflejo del auge de la religión entre los jóvenes: "Todo viene de una crisis de identidad muy grande"

La fe está cada vez más presente en la vida de los jóvenes y también en redes. Hoy, hablamos con Carla Restoy, una joven que utiliza sus redes para hablar de su amor hacia Dios.

La religión está cada vez más presente en redes, películas, música y famosos. Dios está cada vez más de actualidad y parece que las nuevas generaciones también se están empapando de ello.

La generación Z se acerca a la religión a través de grupos musicales como Hakuna o retiros espirituales como Effetá. Lugares que para muchos jóvenes se han convertido en un refugio y una forma de vida.

Carla Restoy es influencer y utiliza sus redes para hablar de religión y visibilizar los valores del catolicismo. Según nos cuenta el motivo del auge de la fe en los jóvenes viene motivado por una crisis de identidad.

"Somos una generación que ha sido profundamente desheredada", señala Restoy, "nuestros padres se han empeñado tanto en darnos aquello que ellos no han tenido, que se han olvidado de darnos lo bueno que sí tenían".

Muchos jóvenes han visto cómo su vida a cambiado gracias a la religión. En un mundo en el que todo gira cada vez más deprisa, las nuevas generaciones buscan la calma en la introspección y la fe. ¡Dale al play para enterarte de todo!

