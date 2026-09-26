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Hablamos con el hermano de la novia de la fatídica boda en Gomesende (Ourense): "Yo lancé la vajilla"

La boda terminó convertida en una auténtica batalla campal, con una infidelidad de la novia y una supuesta deuda de 40.000 euros que nunca se saldó.

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Una boda en Gomesende (Ourense) se torció después de que la recién casada reclamara a su marido una cantidad de 40.000 euros, dinero que, según su versión, él le había prometido a cambio de contraer matrimonio. Ante la negativa del novio, las familias no dudaron en intervenir, creando una auténtica batalla campal.

Boda

Los invitados comenzaron a lanzarse la vajilla entre ellos, provocando incluso que llegara la policía. Sin embargo, lo más bizarro de todo fue que la novia fue pillada por el novio acostándose con un trabajador de la boda en el baño.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con el hermano de la novia. Este afirma que fue él mismo el que comenzó lanzando la vajilla.

El hermano de la novia, además, afirma que la pareja está bien. "Hay cosas que están en manos de su abogado", señala. ¡No te pierdas todos los datos en el vídeo de arriba!

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