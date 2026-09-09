El motivo del enfado de Cayetano Rivera con Fran Rivera: "Le propuso torear un mano a mano en Ronda y nunca más se retomó"

Los hermanos Rivera han estado siempre en el punto de mira mediático. La relación de Cayetano Rivera, Fran Rivera, Kiko Rivera y Julián Contreras ha estado llena de idas y venidas y parece que se ha abierto un nuevo capítulo de la guerra familiar.

La última señal de la posible riña entre los hermanos es la ausencia de Cayetano en la tradicional corrida Goyesca que organiza su hermano, Fran Rivera. Este no formaba parte del cartel de toreros, pero tampoco se dejó ver en las gradas.

Durante su entrevista en nuestro programa, Fran Rivera afirmó que no sabía que Cayetano quería torear en la Goyesca, pese a que él había afirmado en alguna ocasión que se quería retirar allí en 2026. Algo sobre lo que nuestra compañera Pilar Vidal ha podido hablar con él.

"Él le comentó en noviembre de 2025 que quería hacer un mano a mano en Ronda", afirma Pilar Vidal, "fue en un bautizo, un contexto distendido, pero se produjo y no se retomó".

Según cuenta Cayetano, se enteró en marzo cuando se publicó el cartel de que no iba a torear y, por lo tanto, tampoco a despedirse. "Se ha quedado con la espinita clavada", asegura Pilar Vidal.

Aunque ninguno de los hermanos Rivera se ha pronunciado directamente sobre el asunto, parece que podríamos estar ante un nuevo distanciamiento entre Cayetano y Fran Rivera.

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