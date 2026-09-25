EN PLATÓ
Vicky reclama una herencia millonaria tras descubrir que su tío era su padre: "Sus hijos no quieren saber nada de mí"
A los 40 años, Vicky descubrió que su tío era en realidad su padre. Ahora, reclama una herencia millonaria que asegura que también le pertenece.
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Vicky creció en una mentira. Sus padres se separaran siendo ella pequeña por una infidelidad: su madre se acostó con el tío de Vicky. Ambos fallecieron sin contarle la verdad y, a los 40 años, su tía Felisa le contó a Vicky la verdad: su tío era, en realidad, su padre.
Gracias a una prueba de ADN, Vicky descubrió que lo que decía su tía era cierto. Ahora, se enfrenta a una batalla con los hijos de su padre biológico por una herencia millonaria.
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En juego hay 300 millones de euros y casi un centenar de propiedades por todo el mundo. Algo que Vicky reclama que también le pertenece, pese a que no ha crecido como su hija: "Sus hijos no quieren saber nada de mí y son ellos los que tienen la herencia". ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!
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