Vicky reclama una herencia millonaria tras descubrir que su tío era su padre: "Sus hijos no quieren saber nada de mí"

Vicky creció en una mentira. Sus padres se separaran siendo ella pequeña por una infidelidad: su madre se acostó con el tío de Vicky. Ambos fallecieron sin contarle la verdad y, a los 40 años, su tía Felisa le contó a Vicky la verdad: su tío era, en realidad, su padre.

Gracias a una prueba de ADN, Vicky descubrió que lo que decía su tía era cierto. Ahora, se enfrenta a una batalla con los hijos de su padre biológico por una herencia millonaria.

En juego hay 300 millones de euros y casi un centenar de propiedades por todo el mundo. Algo que Vicky reclama que también le pertenece, pese a que no ha crecido como su hija: "Sus hijos no quieren saber nada de mí y son ellos los que tienen la herencia". ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!