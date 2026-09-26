Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

DESAHUCIO MARICARMEN

Blanca Martínez acompañó a Maricarmen en su desahucio: "Entendemos que sea legal, pero no que se permita que lo sea"

Uno de los miembros del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid nos cuenta cómo se vivió el desahucio de Maricarmen desde dentro. Un final que han intentado frenar a toda costa.

Maricarmen

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

A sus 87 años, Maricarmen se queda sin el que ha sido su hogar durante siete décadas. La mujer, vecina del barrio madrileño de El Retiro, abandonaba este miércoles su vivienda tras ejecutarse el desahucio que pesaba sobre ella. Decenas de personas se concentraban frente al inmueble para intentar evitarlo, pero finalmente no consiguieron impedir que tuviese que dejar el piso.

Una empresa inmobiliaria adquirió el inmueble y obligaba a pagar a Maricarmen un alquiler de 1.650 euros, frente a los 500 que pagaba hasta entonces gracias a su contrato de renta antigua. Con su pensión, asumir la nueva cantidad resultaba imposible, por lo que se ha enfrentado a una orden de desahucio hasta en cuatro ocasiones.

Aunque el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid solicitó una prórroga y se produjeron varios intentos de negociación, no pudieron frenar el final para Maricarmen. Un final que ha sido desolador para el Sindicato.

"No se debería haber llegado al desahucio", afirma Blanca Martínez, miembro del sindicato que acompañó a Maricarmen, "hemos planteado distintas opciones y alternativas para no llegar a este punto".

Blanca sostiene que aunque entiende que sea legal, no entiende que haya leyes que lo permitan. "Las leyes actuales no son justas, no nos protegen a las personas que vivimos de alquiler", sentencia.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

“Por eso estoy aquí”: la reflexión del talent que emociona a los coaches en las próximas Audiciones

“Por eso estoy aquí”: la reflexión del talent que emociona a los coaches en las próximas Audiciones

Luis Miguel Montero recuerda el falso robado de Lola Flores en Interviú: "Hace ese posado para pagar la boda de su hija Lolita"

Luis Miguel Montero recuerda el falso robado de Lola Flores en Interviú: "Hace ese posado para pagar la boda de su hija Lolita"

“Es lo más feo que me han hecho nunca”: el pique entre Lola Índigo y Pablo López por un bloqueo

“Es lo más feo que me han hecho nunca”: el pique entre Lola Índigo y Pablo López por un bloqueo

Maricarmen
DESAHUCIO MARICARMEN

Blanca Martínez acompañó a Maricarmen en su desahucio: "Entendemos que sea legal, pero no que se permita que lo sea"

Nuria Roca
En la tertulia

Nuria Roca desvela por qué actor famoso dejaría a Juan del Val: “Allá que voy”

Brian
En La ruleta de la suerte

El trabajo deseado de Brian que se hizo realidad: así fue su casting improvisado para sustituir a Laura Moure

Fue concursante de un especial de Navidad, y lo que comenzó entre risas y bromas ha acabado siendo realidad.

Kika conquista a Lola Índigo y Melendi… ¡pero ella quiere irse con Mika!
Mejores momentos | Audiciones

Kika conquista a Lola Índigo y Melendi… ¡pero ella quiere irse con Mika!

La talent portuguesa ha conseguido que dos coaches se girasen, pero tenía claro que quería formar parte del equipo de Mika.

Peldanyos cuenta cómo pasó de ser ingeniero industrial a creador de contenidos

Peldanyos cuenta cómo pasó de ser ingeniero industrial a creador de contenidos: “No era esa persona”

“A veces, querer es dejar ir”: Melendi aconseja a Enrique irse con Mika

“A veces, querer es dejar ir”: Melendi aconseja a Enrique irse con Mika

Teresa Viejo explica cómo se construían las portadas de Interviú: "Podíamos debatir horas y horas"

Teresa Viejo explica cómo se construían las portadas de Interviú: "Podíamos debatir horas y horas"

Publicidad