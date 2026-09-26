Blanca Martínez acompañó a Maricarmen en su desahucio: "Entendemos que sea legal, pero no que se permita que lo sea"

A sus 87 años, Maricarmen se queda sin el que ha sido su hogar durante siete décadas. La mujer, vecina del barrio madrileño de El Retiro, abandonaba este miércoles su vivienda tras ejecutarse el desahucio que pesaba sobre ella. Decenas de personas se concentraban frente al inmueble para intentar evitarlo, pero finalmente no consiguieron impedir que tuviese que dejar el piso.

Una empresa inmobiliaria adquirió el inmueble y obligaba a pagar a Maricarmen un alquiler de 1.650 euros, frente a los 500 que pagaba hasta entonces gracias a su contrato de renta antigua. Con su pensión, asumir la nueva cantidad resultaba imposible, por lo que se ha enfrentado a una orden de desahucio hasta en cuatro ocasiones.

Aunque el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid solicitó una prórroga y se produjeron varios intentos de negociación, no pudieron frenar el final para Maricarmen. Un final que ha sido desolador para el Sindicato.

"No se debería haber llegado al desahucio", afirma Blanca Martínez, miembro del sindicato que acompañó a Maricarmen, "hemos planteado distintas opciones y alternativas para no llegar a este punto".

Blanca sostiene que aunque entiende que sea legal, no entiende que haya leyes que lo permitan. "Las leyes actuales no son justas, no nos protegen a las personas que vivimos de alquiler", sentencia.