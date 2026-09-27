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La sorpresa de este talent a su padre que emociona a Eva González

El talent ha llevado a su padre con los ojos vendados hasta el plató para descubrirle por sorpresa que iba a cumplir uno de sus grandes sueños.

La sorpresa de este talent a su padre que emociona hasta a Eva González

La sorpresa de este talent a su padre que emociona hasta a Eva González

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Carlos ha vivido uno de los momentos más emocionantes de las Audiciones a ciegas de La Voz. Sin que su padre supiese nada, el talent se ha presentado al programa y ha querido que él fuese una de las primeras personas en descubrirlo.

Con los ojos vendados, Carlos ha acompañado a su padre hasta el plató sin que este supiera dónde se encontraba. Cuando finalmente ha podido descubrirse los ojos y ha visto que estaba en La Voz, la emoción se ha apoderado por completo de él.

El momento ha sido tan especial que incluso Eva González no ha podido contener la emoción al presenciar la reacción del padre de Carlos. Una sorpresa inolvidable que ha dejado uno de los momentos más tiernos de la noche. ¡Pura emoción!

Lola índigo

La emoción se desborda en La Voz: lágrimas, voces inolvidables y coaches dispuestos a todo

Antena 3 » Programas » La Voz

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