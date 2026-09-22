La dura confesión de Verónica Hidalgo tras la entrada en prisión de su marido: "He tenido que pedir ayuda económica"

El 24 de marzo, la vida de la familia de Verónica Hidalgo se truncaba. Juan Andrés González, su marido, era detenido por un presunto delito de organización criminal y blanqueo de capitales, para posteriormente entrar en prisión preventiva, donde está desde hace más de cinco meses.

La modelo se ha roto en el plató de Y ahora Sonsoles al recordar su detención y asegura que ha sido "un bache muy gordo". "Estoy todavía asimilando la situación", afirma.

Según cuenta, lo peor es que todo ha ocurrido cuando su hija con Juan Andrés tiene apenas un año de vida. No solo es un sufrimiento que no quiere que vea, sino que además es un golpe económico muy duro.

"He tenido que pedir ayuda económica", desvela, entre lágrimas, "todo lo que compartíamos antes cae sobre mí sola y no puedo, tengo una niña pequeña...".

Aunque Verónica sigue trabajando en redes sociales y se define como una persona muy ahorradora, confiesa que se ha visto obligada a recurrir a la ayuda de su familia y de la de Juan Andrés. Un golpe muy duro, pero del que sigue confiando que terminarán recuperándose: "Saldremos de esta".