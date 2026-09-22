Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ENTREVISTA

La dura confesión de Verónica Hidalgo tras la entrada en prisión de su marido: "He tenido que pedir ayuda económica"

Juan Andrés González, marido de Verónica Hidalgo, lleva más de cinco meses en prisión preventiva. Una situación que está afectando tanto emocional como económicamente a la modelo, que está al cuidado de su hija de un año.

Verónica Hidalgo

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

El 24 de marzo, la vida de la familia de Verónica Hidalgo se truncaba. Juan Andrés González, su marido, era detenido por un presunto delito de organización criminal y blanqueo de capitales, para posteriormente entrar en prisión preventiva, donde está desde hace más de cinco meses.

La modelo se ha roto en el plató de Y ahora Sonsoles al recordar su detención y asegura que ha sido "un bache muy gordo". "Estoy todavía asimilando la situación", afirma.

Verónica Hidalgo

Según cuenta, lo peor es que todo ha ocurrido cuando su hija con Juan Andrés tiene apenas un año de vida. No solo es un sufrimiento que no quiere que vea, sino que además es un golpe económico muy duro.

"He tenido que pedir ayuda económica", desvela, entre lágrimas, "todo lo que compartíamos antes cae sobre mí sola y no puedo, tengo una niña pequeña...".

Aunque Verónica sigue trabajando en redes sociales y se define como una persona muy ahorradora, confiesa que se ha visto obligada a recurrir a la ayuda de su familia y de la de Juan Andrés. Un golpe muy duro, pero del que sigue confiando que terminarán recuperándose: "Saldremos de esta".

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

El dilema de David en AlaZ: arriesgar con un baile hawaiano o firmar el empate con Moisés

El dilema de David en AlaZ: arriesgar con un baile hawaiano o firmar el empate con Moisés

¿Y si Leiva sonara a ópera? Daniel Diges lo intenta en La Pista con ‘Como si fueras a morir mañana’

¿Y si Leiva sonara a ópera? Daniel Diges lo intenta en La Pista con ‘Como si fueras a morir mañana’

El mensaje directo de David a Estopa en La Pista: “Tenéis que venir a Pasapalabra, aquí, al bueno”

El mensaje directo de David a Estopa en La Pista: “Tenéis que venir a Pasapalabra, aquí, al bueno”

¿El mejor chiste de rubias contado en Pasapalabra? Adriana Abenia conquista el plató
Mejores momentos | 22 de septiembre

¿El mejor chiste de rubias contado en Pasapalabra? Adriana Abenia conquista el plató

Garamendi, Bárbara Rey, los Caño y Tamara Falcó, protagonistas de La Mesa este miércoles
MIÉRCOLES TRAS EL HORMIGUERO

Garamendi, Bárbara Rey, los Caño y Tamara Falcó, protagonistas de La Mesa este miércoles

Carmen Lomana
Nos lo cuenta

La imágenes más románticas de Carmen Lomana con Antonio Gutiérrez: "Lo pasamos muy bien"

La socialité ha pasado el verano muy cerca de un hombre: Antonio Gutiérrez. Ambos han sido fotografiados disfrutando del verano y de la compañía del otro.

Verónica Hidalgo
ENTREVISTA

La dura confesión de Verónica Hidalgo tras la entrada en prisión de su marido: "He tenido que pedir ayuda económica"

Juan Andrés González, marido de Verónica Hidalgo, lleva más de cinco meses en prisión preventiva. Una situación que está afectando tanto emocional como económicamente a la modelo, que está al cuidado de su hija de un año.

Verónica Hidalgo

Verónica Hidalgo defiende la inocencia de su marido: "Creo que son daños colaterales lo que está pagando"

Adán

Adán, amenazado por una estafa que no ha cometido: "La gente no se cree que no sea yo"

Lola Índigo en La Voz

Lola Índigo se emociona en las segundas Audiciones a ciegas de La Voz: "Hace mucho que nadie me hacía llorar"

Publicidad