Nueva polémica para Gabriela Guillén: denuncias cruzadas con su exempleada, que la acusa de contratación ilegal

Gabriela Guillén se enfrenta a una nueva etapa complicada. Tras ser trasladada al hospital en ambulancia al recibir una supuesta carta certificada, conocemos la última batalla judicial de la empresaria. Esta se enfrenta a la denuncia de Mónica, una extrabajadora suya.

La denuncia de Mónica

Mónica asegura que comienza a trabajar para Gabriela Guillén en 2025 y que permanece durante siete meses al cuidado de su hijo. Según su relato, inicialmente acuerdan un sueldo de 1.000 euros mensuales, aunque posteriormente comienza a cobrar por horas. La exempleada sostiene además que no está dada de alta en la Seguridad Social y que realiza horas que no siempre se contabilizan.

La denunciante también habla de las condiciones que encuentra durante su trabajo en el domicilio. Esta asegura que no se le permitía el uso del aire acondicionado en verano o que se sentía vigilada por las cámaras de la vivienda.

Finalmente, Mónica es despedida sin previo aviso y decide denunciar la situación. Un ataque ante el que Gabriela Guillén no se ha quedado callada.

La respuesta de Gabriela Guillén

Gabriela Guillén niega las acusaciones de su extrabajadora y asegura que el relato de Mónica no se corresponde con la realidad. La empresaria sostiene que la mujer no trabajó para ella durante siete meses, sino únicamente durante unas tres semanas, y afirma que dispone de pruebas para demostrarlo.

Además, Guillén asegura que es Mónica quien le pide en un primer momento no ser dada de alta en la Seguridad Social porque, según explica, ya trabaja en otra casa. La empresaria tacha de "oportunista" a Mónica y asegura que "miente".

Gabriela Guillén vuelve a colocarse en el centro de la polémica y esta vez, deberá enfrentarse a su antigua niñera. ¿Logrará demostrar su versión de los hechos?