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La inesperada respuesta de Cayetano Rivera al regalo de Kiko Rivera: "Él no quiere cabezas"

Kiko Rivera dice querer repartir unas cabezas de toro que pertenecieron a su padre, Paquirri, con sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera. Un acercamiento familiar que sorprende enormemente.

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Kiko Rivera parece querer dar un paso al frente en la relación con sus hermanos. Más de cuatro décadas después de su muerte, recupera las valiosas cabezas de toro de su padre, Paquirri, que parece querer repartir con Fran y Cayetano Rivera.

Las cabezas de toro pertenecen a una serie de enseres que, según declaró Isabel Pantoja, fueron presuntamente robados en los años 90. Unos enseres que ahora reaparecen.

Paloma García-Pelayo nos ha contado cómo se han tomado los hermanos el regalo de Kiko Rivera. Fran, por ejemplo, siente que es un intento de "borrón y cuenta nueva", pero se muestra escéptico.

Por su parte, Cayetano no quiere las cabezas de todo. "Él preferiría un traje, quiere un recuerdo sentimental", señala Pilar Vidal. ¿Terminará aceptando la oferta de su hermano?

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