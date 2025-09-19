"Habitaciones por 900 euros": Aritz exige al gobierno una solución con límites

En Y ahora Sonsoles hemos puesto sobre la mesa el debate sobre el precio de los alquileres por habitación. Unas cantidades que muchas veces superan el valor de un piso completo.

Aritz nos ha confesado que el comparte habitación con otras cinco personas y que paga 595 euros, señalando que una amiga suya incluso paga 900 euros por una habitación.

"Los jóvenes exigimos a los gobiernos que nos den una solución" ha reivindicado el joven que señalaba que: "este problema no solo es de jóvenes, es de familias".

El debate estaba dividido entre quienes defendían a los propietarios y quienes defendían a los inquilinos: "Faltan viviendas", ha puntualizado Susana Uribarri.

Por si fuera poco Aritz ha señalado que igual que se ponen límites a la velocidad a la hora de conducir, siendo el coche que sea, que también se pongan límites a los precios de la vivienda.