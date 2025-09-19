Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Denuncia

"Habitaciones por 900 euros": Aritz exige al gobierno una solución con límites

El problema de la vivienda es uno de los que más preocupan a los españoles. Ya no solo es complicado comprarse una casa, sino que es prácticamente imposible alquilar incluso una habitación.

aritz mañana

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

En Y ahora Sonsoles hemos puesto sobre la mesa el debate sobre el precio de los alquileres por habitación. Unas cantidades que muchas veces superan el valor de un piso completo.

Aritz nos ha confesado que el comparte habitación con otras cinco personas y que paga 595 euros, señalando que una amiga suya incluso paga 900 euros por una habitación.

"Los jóvenes exigimos a los gobiernos que nos den una solución" ha reivindicado el joven que señalaba que: "este problema no solo es de jóvenes, es de familias".

El debate estaba dividido entre quienes defendían a los propietarios y quienes defendían a los inquilinos: "Faltan viviendas", ha puntualizado Susana Uribarri.

Por si fuera poco Aritz ha señalado que igual que se ponen límites a la velocidad a la hora de conducir, siendo el coche que sea, que también se pongan límites a los precios de la vivienda.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

aritz mañana

"Habitaciones por 900 euros": Aritz exige al gobierno una solución con límites

Joan Guirado

La legislatura solo puede continuar de una manera, según Joan Guirado: "Con respiración asistida"

El consejo de Luz Casal para saber si una canción es buena: “Enséñala a tu enemigo”

El consejo de Luz Casal para saber si una canción es buena: “Enséñala a tu enemigo”

Revive la entrevista completa a Luz Casal en El Hormiguero
Estelar

Revive la entrevista completa a Luz Casal en El Hormiguero

"¿Tenéis ambulancia?": Luz Casal, impresionada ante la ciencia de Marron
Imperdible

"¿Tenéis ambulancia?": Luz Casal, impresionada ante la ciencia de Marron

"Que no se queje es un puntazo": la clave de Luz Casal para mantener una relación de pareja duradera
El Hormiguero

"Que no se queje es un puntazo": la clave de Luz Casal para mantener una relación de pareja duradera

La artista ha cerrado por todo lo alto la semana de El Hormiguero presentándonos su último disco y recordando algunos de los momentos más importantes de su vida.

Los complicados inicios de Luz Casal: "En el colegio jamás dije que iba a cantar"
En El Hormiguero

Los complicados inicios de Luz Casal: "En el colegio jamás dije que iba a cantar"

La cantante ha asegurado que sus propias profesoras le decían que ocultase su faceta musical.

El Hormiguero recibirá a Esther Cañadas, Pedro J. Ramírez, Alejandro Amenábar, Julio Peña y Álex González

El Hormiguero recibirá a Esther Cañadas, Pedro J. Ramírez, Alejandro Amenábar, Julio Peña y Álex González

La duda con la que Manu deja escapar la victoria en El Rosco: “Ya no me atrevo”

La duda con la que Manu deja escapar la victoria en El Rosco: “Ya no me atrevo”

La euforia de Rocío Madrid al reconocer la canción en La Pista: “¡Que me emociono!”

La euforia de Rocío Madrid al reconocer la canción en La Pista: “¡Que me emociono!”

Publicidad