Camilo emociona en El Hormiguero al cantar con Evaluna y Ricardo Montaner

Camilo visitó El Hormiguero para repasar su gira y hablar de los recuerdos más especiales de su vida. En un ambiente cercano, Pablo Motos acompañó al artista mientras tocaba la guitarra en directo.

La sorpresa llegó cuando aparecieron Evaluna y Ricardo Montaner para unirse a la interpretación de Si tuviera que elegir. Juntos ofrecieron un emotivo número musical que conmovió al público presente y a los espectadores.