A SU LLEGADA AL DESFILE DE CAROLINA HERRERA
Isabel Presyler, elegante y coqueta hasta en el momento de sufrir un tropezón: "¡Mi vestido"
Isabel Preysler ha sido una de las invitadas al multitudinario desfile que ha organizado Carolina Herrera en Madrid. A su llegada, la socialité, entre un gran revuelvo por la expectación que siempre genera su presencia en los eventos, sufrió un pequeño tropiezo.
Este jueves Carolina Herrera ha organizado un espectacular y multitudinario desfile en Madrid. Un evento al que han acudido un gran número de rostros conocidos: desde Pedro Almodóvar, Hiba Abouk, influencers como María Pombo o Lola Lolita y la socialité de las socialités: Isabel Preysler.
Un gran desfile, con más de 800 invitados, que tuvo lugar en la emblemática plaza mayor de Madrid y donde la firma ha lanzado, por primera vez fuera de Nueva York, la presentación de su colección Primavera/Verano 2026.
Un evento al que no podía faltar Isabel Preysler, que mantiene una estrecha amistad con la diseñadora, Carolina Herrera, que no acudió al desfile. El pasado mes de marzo, la diseñadora perdió a su marido, Reinaldo, que falleció a los 91 años en su casa de Manhattan.
A su llegada a la fiesta, como de costumbre, Isabel Preysler generó máxima expectación y los medios se agolparon para intentar preguntarle por sus memorias, de las que tanto se están hablando durante las últimas semanas, que según se ha publicado, saldrán a la luz el próximo 22 de octubre. Tal fue el revuelo que se ocasionó, que Isabel sufrió un tropiezo. Un pequeño susto porque por suerte iba agarrada. En el vídeo de arriba te mostramos las imágenes.
Un momento donde Isabel Preysler volvió a demostrar su gran elegancia y lo presumida que es preocupándose porque su vestido no hubiese sufrido ningún desperfecto.
