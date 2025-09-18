Ser modelo infantil: ¿Negocio de los padres o vocación infantil?

Las pasarelas de moda se visten de modelos cuando tiene lugar un desfile. ¿Qué pasa si los modelos se trataran de niños pequeños? Decenas de pequeños desfilan como podría hacerlo cualquier adulto.

Esto ha abierto el debate. Por un lado, están las personas que ven esto normal y por otro lado, están las personas que se sienten horrorizadas al ver la exposición de los pequeños a las presiones y frustraciones.

Los modelos infantiles no solo tienen presencia en las pasarelas, sino que también ocupan páginas en revistas de moda, en sesiones fotográficas. En ocasiones, las poses son forzadas, intentando imitar a modelos profesionales.

En Y ahora Sonsoles hemos contado con Susana Rodríguez, madre de una niña modelo: “Está cumpliendo su sueño, como cuando un chico quiere ser futbolista".

“Estoy en contra de que el menor se ponga a modelar, a ganar dinero, si la familia está pasando un mal momento" , piensa Darinka, una madre que está totalmente en contra de que las niñas pequeñas ejerzan de modelos.

¿Cómo les puede afectar este mundo a su autoestima y a su desarrollo?