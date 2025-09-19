Antena 3 LogoAntena3
El consejo de Luz Casal para saber si una canción es buena: “Enséñala a tu enemigo”

Amigos y familiares no son fiables en estos momentos, sobre todo si la canción la has hecho tú.

Luiza Cauduro
Durante la sección de las hormigas en la que le han preguntado a la invitada por consejos para jóvenes cantantes, Luz Casal ha ofrecido lecciones valiosas. Trancas y Barrancas le han preguntado de todo, desde las personas a quiénes debes enseñar tus canciones hasta el tipo de comida que no se puede comer antes de un concierto.

La cantante ha sido totalmente sincera en sus respuestas: “Enseñas tus canciones a tus enemigos”. También ha reconocido que el momento de enseñar sus composiciones a otros no es cómodo para ella. “Me siento como se me desnudara”, ha confesado.

Las hormigas han aprovechado para preguntarle sobre las situaciones en que ella cancelaría un concierto, y la artista les ha sorprendido en varios momentos. ¡No te lo pierdas!

La artista ha cerrado por todo lo alto la semana de El Hormiguero presentándonos su último disco y recordando algunos de los momentos más importantes de su vida.

