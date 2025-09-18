Fernando Esteso, sobre los divorcios: "No soy machista, a veces la mujer no quiere terminar contigo, sino acabar contigo"

Fernando Esteso es una referencia viva del cine, y en concreto de la comedia española, de los años 70 y 80. Ha abierto las puertas de su casa a Sonsoles Ónega para hacer un repaso de toda su trayectoria. "Solo he sido hombre de mi madre", responde a Sonsoles Ónega cuando le pregunta si ha sido un hombre de una sola mujer.

"Lo pasé mal con la separación" confiesa mientras reflexiona sobre el amor: "Sin trabajo, no hay dinero, si no hay dinero, no puedes cuidar la salud, y el amor se escapa por la ventana". También se sincera sobre el golpe de separarse de la madre de sus hijos: “Viví mi separación como un fracaso".

El cómico ha añadido que: "No soy machista, pero en la mayoría de los divorcios, la mujer no quiere terminar contigo, sino acabar contigo". Fernando Esteso sigue siendo un icono del humor en España, pero su vida está llena de luces y sombras, y ha confirmado que pasó por un momento oscuro donde era adicto a las drogas.