Esta noche, gran estreno de La Voz: los coaches sorprenden con ‘Love today’ de Mika

La séptima temporada de La Voz en Antena 3 comienza esta misma noche y lo hace con un arranque que promete ser histórico. Antes de que el público descubra las primeras voces de esta edición, los cuatro coaches se subirán al escenario para regalarnos una actuación estelar que refleja la espectacularidad y la fuerza del programa musical más visto de la televisión.

Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika compartirán escenario con un número que nos sorprenderá. Juntos arrancarán la edición con ‘Love today’.

Uno de los momentos más especiales será el debut de Mika, que no solo se estrena como coach en La Voz, sino que además los cuatro coaches cantarán su canción para inaugurar la edición. Una actuación única, que te va a sorprender y que pondrá al público en pie.

Eso sí, no será la única que canten esta noche. Esta temporada promete ser la más emocionante hasta la fecha en donde la complicidad de los coaches va a ser única.

Una temporada llena de novedades

Este arranque ha dejado claro que la nueva edición de La Voz promete grandes emociones, actuaciones memorables y un altísimo nivel entre los concursantes. Con un plató espectacular, coaches volcados en la búsqueda de las mejores voces y un público entregado, el talent show se prepara para ofrecer una edición llena de sorpresas y momentos inolvidables.

Además, el programa vuelve completamente renovado con tres nuevas novedades en la mecánica: el llego y canto, el botón del arrepentimiento y el megabloqueo.

¡Así arranca La Voz 2025 en Antena 3!