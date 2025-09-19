Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22:00h

Esta noche, gran estreno de La Voz: los coaches sorprenden con ‘Love today’ de Mika

El programa arranca esta noche con una gala llena de emoción, espectáculo y la esperada actuación conjunta de los coaches. ¡Así arranca la nueva temporada de La Voz!

Coaches cantan 'Love today'

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La séptima temporada de La Voz en Antena 3 comienza esta misma noche y lo hace con un arranque que promete ser histórico. Antes de que el público descubra las primeras voces de esta edición, los cuatro coaches se subirán al escenario para regalarnos una actuación estelar que refleja la espectacularidad y la fuerza del programa musical más visto de la televisión.

Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika compartirán escenario con un número que nos sorprenderá. Juntos arrancarán la edición con ‘Love today’.

Uno de los momentos más especiales será el debut de Mika, que no solo se estrena como coach en La Voz, sino que además los cuatro coaches cantarán su canción para inaugurar la edición. Una actuación única, que te va a sorprender y que pondrá al público en pie.

Eso sí, no será la única que canten esta noche. Esta temporada promete ser la más emocionante hasta la fecha en donde la complicidad de los coaches va a ser única.

Una temporada llena de novedades

Este arranque ha dejado claro que la nueva edición de La Voz promete grandes emociones, actuaciones memorables y un altísimo nivel entre los concursantes. Con un plató espectacular, coaches volcados en la búsqueda de las mejores voces y un público entregado, el talent show se prepara para ofrecer una edición llena de sorpresas y momentos inolvidables.

Además, el programa vuelve completamente renovado con tres nuevas novedades en la mecánica: el llego y canto, el botón del arrepentimiento y el megabloqueo.

¡Así arranca La Voz 2025 en Antena 3!

Sebastián Yatra

Sebastián Yatra, el fenómeno latino que llega como coach a La Voz 2025

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Rifirrafe Elisa Beni y Afra Blanco.

Alta tensión entre Afra Blanco y Elisa Beni por la postura del Gobierno ante Israel: "¿Entonces la bandera de Ucrania se podía usar y la de Palestina no?"

Charo, pensionista

Charo, la jubilada que defiende el derecho a pensiones altas: "Lo que pido es vivir un presente digno, he trabajado para eso"

Coaches cantan 'Love today'

Esta noche, gran estreno de La Voz: los coaches sorprenden con ‘Love today’ de Mika

aritz mañana
Denuncia

"Habitaciones por 900 euros": Aritz exige al gobierno una solución con límites

Joan Guirado
Negociaciones PSOE-JUNTS

La legislatura solo puede continuar de una manera, según Joan Guirado: "Con respiración asistida"

El consejo de Luz Casal para saber si una canción es buena: “Enséñala a tu enemigo”
En El Hormiguero

El consejo de Luz Casal para saber si una canción es buena: “Enséñala a tu enemigo”

Amigos y familiares no son fiables en estos momentos, sobre todo si la canción la has hecho tú.

Revive la entrevista completa a Luz Casal en El Hormiguero
Estelar

Revive la entrevista completa a Luz Casal en El Hormiguero

La cantante ha sido la protagonista en una noche inolvidable donde lo ha pasado en grande mientras presentaba sus nuevos proyectos.

"¿Tenéis ambulancia?": Luz Casal, impresionada ante la ciencia de Marron

"¿Tenéis ambulancia?": Luz Casal, impresionada ante la ciencia de Marron

"Que no se queje es un puntazo": la clave de Luz Casal para mantener una relación de pareja duradera

"Que no se queje es un puntazo": la clave de Luz Casal para mantener una relación de pareja duradera

Los complicados inicios de Luz Casal: "En el colegio jamás dije que iba a cantar"

Los complicados inicios de Luz Casal: "En el colegio jamás dije que iba a cantar"

Publicidad