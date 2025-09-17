A debate
La pensión de viudedad vitalicia a debate: “Cobro 1.400 euros de viudedad y 900 euros de jubilación"
¿Cuánta gente depende de las pensiones de viudedad para llegar a fin de mes? ¿Debe ser vitalicia? Hemos abierto el debate contando la situación de Charo.
Dos millones y medio de personas cobran en España una pensión de viudedad que es vitalicia, y a veces, incluso es un ingreso superior al correspondiente por pensión de jubilación.
Hemos conocido el caso de Charo que cobra 1.400 euros por viudedad y 900 euros de pensión por jubilación, donde le han reducido 200 euros por cobrar la viudedad a sus 79 años: “Las personas viudas somos un colectivo al que no se les tiene en cuenta las necesidades".
"Si mi marido estuviese vivo cobraría su sueldo completo, ¿por qué yo no?" ha querido lanzar la pregunta Charo, señalando que ambos han trabajado para vivir los dos: "Yo quiero lo justo".
Charo ha querido mostrar su indignación respecto a la situación económica que vive nuestro país: "Los pocos años de vida tenemos que tenerlos cubiertos, no tengo porque hacer números cuando he trabajado toda mi vida".
¿Cuánto le cuesta cada año este tipo de pensiones a España? Para resolver esta duda hemos contado con la voz de Luis Garvía, experto en economía.
