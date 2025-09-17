Lola, sin casarse durante 30 años para seguir siendo viuda: “Tengo que asegurar lo mío"

Las pensiones por viudedad son tan variadas como casos existen en España. Hay quien prefiere perderla, otros mantenerla y, en ocasiones, no llegar ni a cobrarla, en función de cómo afecte a su jubilación.

No todas las pensiones de viudedad son para toda la vida. Hay ocasiones en las que se puede perder el derecho a cobrarla. Y, en otros casos, podemos mantenerla incluso aunque te vuelvas a casar.

Lola Prieto, 89 años, enviudó hace más de 50 años y cobraba una pequeña pensión de viudedad. Con el paso del tiempo decidió rehacer su vida y ha pasado 30 años con un novio. No se han llegado a casar porque no quiere perder dicha pensión.

Lola ha señalado que con lo poco que ganaba ella siendo costurera la pensión de viudedad le venía bien para seguir adelante con los gastos del día día.

Al final, con el paso del tiempo, se rompió la relación y tiene que ir a los juzgados para dar fe de que sigue viva.