Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Debate

Lola, sin casarse durante 30 años para seguir siendo viuda: “Tengo que asegurar lo mío"

Las pensiones por viudedad son tan variadas como casos existen en España. Hay quien prefiere perderla, otros mantenerla y, en ocasiones, no llegar ni a cobrarla, en función de cómo afecte a su jubilación.

pensiones

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Las pensiones por viudedad son tan variadas como casos existen en España. Hay quien prefiere perderla, otros mantenerla y, en ocasiones, no llegar ni a cobrarla, en función de cómo afecte a su jubilación.

No todas las pensiones de viudedad son para toda la vida. Hay ocasiones en las que se puede perder el derecho a cobrarla. Y, en otros casos, podemos mantenerla incluso aunque te vuelvas a casar.

Lola Prieto, 89 años, enviudó hace más de 50 años y cobraba una pequeña pensión de viudedad. Con el paso del tiempo decidió rehacer su vida y ha pasado 30 años con un novio. No se han llegado a casar porque no quiere perder dicha pensión.

Lola ha señalado que con lo poco que ganaba ella siendo costurera la pensión de viudedad le venía bien para seguir adelante con los gastos del día día.

Al final, con el paso del tiempo, se rompió la relación y tiene que ir a los juzgados para dar fe de que sigue viva.

La pensión de viudedad vitalicia a debate: “Cobro 1.400 euros de viudedad y 900 euros de jubilación"

jubilación
Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

pensiones

Lola, sin casarse durante 30 años para seguir siendo viuda: “Tengo que asegurar lo mío"

niña

"Era sonámbula": Muere la niña de cuatro años que cayó al vacío desde un quinto piso

Más allá de la línea roja

"Aquí no trabaja nadie, se come de la 'vital' ". Dentro del barrio 'Los Vikingos' de Córdoba

A qué hora y dónde ver La Voz 2025: todo lo que necesitas saber antes del estreno
¡No te lo pierdas!

A qué hora y dónde ver La Voz 2025: todo lo que necesitas saber antes del estreno

Rosa Díez
Entrevista

Las acusaciones de Rosa Díez contra Pedro Sánchez: "Le importan los gazatíes lo mismo que los saharauis"

El culebrón Camela.
Conflicto mediático

Guerra abierta en el grupo Camela: "Parece que uno es de Cuenca, el otro de Jerez y se ven por casualidad"

Mari Ángeles Muñoz y el Dioni, miembros de Camela, podrían estar al borde de la ruptura como grupo musical. Espejo Público analiza los detalles.

Fernando Esteso llega a la Plaza de los Frutos como Manolo el de 'El Cascabel'
¡No te lo pierdas!

Fernando Esteso: la entrevista definitiva en Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00h, esta tarde

Fernando Esteso ha estado con Sonsoles Ónega en una entrevista muy especial donde hace repaso de su larga trayectoria. ¿Qué secretos le habrá contado a la presentadora?

“J.J. ven aquí conmigo y que juegue ella”: la broma de Jorge Fernández a una pareja de concursantes

“J.J. ven aquí conmigo y que juegue ella”: la broma de Jorge Fernández a una pareja de concursantes

Tremendo despiste: una pareja de concursantes gana el gajo de todas las vocales y no lo aprovechan

Tremendo despiste: una pareja de concursantes gana el gajo de todas las vocales y no lo aprovechan

Virus del Nilo

Las recomendaciones de un experto ante el virus del Nilo que atemoriza al sur de España: "El bicho lo tenemos ya aquí"

Publicidad