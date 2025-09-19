Arguiñano sorprende con un guiso de ternera con patatas y pera lleno de sabor y beneficios

El guiso de ternera con patatas y pera de Cocina abierta de Karlos Arguiñano es una propuesta que aúna sabor y nutrición. La carne aporta proteínas esenciales para mantener la masa muscular y reforzar defensas.

Las patatas ofrecen vitamina C, potasio y fibra, mientras que la pera añade suavidad y frescura. Una receta sencilla que demuestra cómo se puede disfrutar de un plato reconfortante y saludable.