COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Arguiñano sorprende con un guiso de ternera con patatas y pera lleno de sabor y beneficios
Una receta casera y equilibrada que combina la fuerza de la carne, la energía de las patatas y el toque dulce de la pera en un plato perfecto para el día a día.
El guiso de ternera con patatas y pera de Cocina abierta de Karlos Arguiñano es una propuesta que aúna sabor y nutrición. La carne aporta proteínas esenciales para mantener la masa muscular y reforzar defensas.
Las patatas ofrecen vitamina C, potasio y fibra, mientras que la pera añade suavidad y frescura. Una receta sencilla que demuestra cómo se puede disfrutar de un plato reconfortante y saludable.