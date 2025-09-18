En El Hormiguero
Los complicados inicios de Luz Casal: "En el colegio jamás dije que iba a cantar"
La cantante ha asegurado que sus propias profesoras le decían que ocultase su faceta musical.
Publicidad
Luz Casal ha llenado El Hormiguero de sensibilidad y elegancia. La cantante ha compartido recuerdos de su carrera y ha emocionado al público con su cercanía.
En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por sus complicados inicios. La invitada ha desvelado que, cuando era adolescente, una propia monja de su colegio le dijo que ocultase que cantase porque "era complicado".
De hecho, Luz ha dicho que estuvo muchos años ocultándolo porque ni siquiera a su padre le hacía gracia que se dedicase a la música. "Aunque nunca me ha gustado mentir, en esa época mentía todas las semanas", ha dicho. ¡No te lo pierdas!
Publicidad