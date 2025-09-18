La historia de Belly y Conrad no ha acabado: Anuncian por sorpresa una película de El verano en que me enamoré

Prime Video ha anunciado que la exitosa serie global El verano en que me enamoréconcluirá su historia con una película escrita y dirigida por Jenny Han. Aunque los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, la sorprendente noticia se dio a conocer durante la alfombra roja del final de temporada de la serie en París, Francia.

"El verano en que me enamoré ha conectado con el público en todas partes, creando momentos de alegría, nostalgia y conexión que la han convertido en una sensación global", señalaron Courtenay Valenti, Head of Film, Streaming and Theatrical en Amazon MGM Studios, y Vernon Sanders, Global Head of Television, en Prime Video y Amazon MGM Studios. "Estamos orgullosos del extraordinario éxito de la serie y no podríamos estar más emocionados de volver a colaborar con Jenny Han para ofrecer a los fans un capítulo final inolvidable".

"Aún queda un gran hito en el viaje de Belly, y pensé que solo una película podría darle la relevancia que merece. Estoy muy agradecida a Prime Video por seguir apoyando mi visión de esta historia y por hacer posible que comparta este capítulo final con los fans", declaró Han.

Adaptada de la trilogía superventas de Jenny Han, El verano en que me enamoré se ha convertido en un fenómeno mundial desde su estreno. La tercera temporada atrajo a 25 millones de espectadores en todo el mundo durante sus primeros siete días y es la quinta temporada de regreso más vista en Prime Video. La primera temporada se estrenó en el verano de 2022, convirtiéndose en el título nº1 en Prime Video durante su fin de semana de lanzamiento. La segunda temporada, estrenada en 2023, duplicó con creces la audiencia de su predecesora en tan solo tres días.

El verano en que me enamoré es un drama multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos. La serie explora la cambiante relación entre madres e hijos, el poder duradero de una fuerte amistad femenina y el viaje hacia la madurez. Es una historia de madurez sobre el primer amor, el primer desengaño y la magia de un verano perfecto.

La tercera temporada está dirigida por las showrunners Jenny Han y Sarah Kucserka. Han, Kucserka y Karen Rosenfelt son productoras ejecutivas, junto con Paul Lee, Hope Hartman y Mads Hansen de wiip. La serie es una coproducción de Amazon Studios y wiip.

El verano en que me enamoré

Jenny Han es la autora superventas del New York Times de las series A todos los chicos de los que me enamoré y El verano en que me enamoré. Sus libros se han publicado en más de 30 idiomas. Para televisión, ha creado dos nuevas series basadas en sus libros: El verano en que me enamoré, de Prime Video, de la que es productora ejecutiva y co-showrunner, y XO, Kitty de Netflix, un spin off del universo de A todos los chicos, también como productora ejecutiva. En películas, es productora ejecutiva de las tres películas de la trilogía A todos los chicos de los que me enamoré, un éxito mundial de Netflix. Han vive en Brooklyn, Nueva York.

