Revive la entrevista completa a Luz Casal en El Hormiguero

La cantante ha sido la protagonista en una noche inolvidable donde lo ha pasado en grande mientras presentaba sus nuevos proyectos.

Luz Casal ha conquistado El Hormiguero con su naturalidad y su magnetismo. Entre anécdotas y confesiones, la artista ha hecho disfrutar al público con una noche cargada de arte y emoción.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el reciente nombramiento de marquesa de Luz y Paz a la invitada por parte de Felipe VI. "Sé cuál es mi origen", ha dicho ella dejando claro que nunca perderá su humildad.

Tras esto, la invitada ha relatada cómo fueron sus complicados inicios. Tal y como ha contado, no estaba bien visto cantar y, de hecho, tanto su padre, como sus profesoras le decían que ocultase su faceta musical.

Además, también ha habido tiempo de tocar temas más íntimos y Luz ha desvelado cuáles son las claves, para ella, de cara a que una relación amorosa tenga futuro.

