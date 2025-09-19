Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 25

“Haría todo lo que fuera por estar en tu pellejo”: Laura confiesa a Amanda la verdad sobre los audios que mandó

La mexicana ha dejado las llaves de la casa de César y ha querido ser sincera con la hija de Octavio sobre lo sus sentimientos.

“Haría todo lo que fuera por estar en tu pellejo”: Laura confiesa a Amanda la verdad sobre los audios que mandó

Publicidad

Tras su discusión con César en la cárcel, Laura tiene más que asimilado que su lugar ya no es Oramas, y antes de marcharse definitivamente a Madrid, ha ido a casa del mexicano para dejarle las llaves que tenía.

“Haría todo lo que fuera por estar en tu pellejo”: Laura confiesa a Amanda la verdad sobre los audios que mandó

Allí se ha encontrado a Amanda, y juntas se han tomado una copa de vino, y la mexicana se han sincerado con la joven Oramas: “Los audios que te envié son de hace mucho tiempo”.

“César te ama, profundamente, nunca lo había visto así”, ha dicho con el corazón roto, reconociendo todo lo que ha tenido que sufrir mientras aceptaba la verdad sobre su situación con César.

“Amo a César, y haría todo lo que pudiese por estar en tu pellejo”, ha confesado, pero Amanda le ha asegurado que su situación es más crítica de lo que parece: mañana, su padre y su marido se enfrentarán a juicio.

Pero solamente tiene una cosa clara: “Pase lo que pase, la que pierde soy yo”. ¿Cómo terminará el juicio? ¿Saldrá, de una vez por todas, la verdad a la luz?

Rodrigo Guirao se moja: ¿cuáles son las tres cosas que más le gustan de España?

¿De qué te suena? Esta es la trayectoria de Rodrigo Guirao antes de unirse a La Encrucijada

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Álvaro, contra las cuerdas: la comandante Serrano sospecha sobre sus negocios con Nando

Álvaro, contra las cuerdas: la comandante Serrano sospecha sobre sus negocios con Nando

Octavio Oramas y César Bravo, enfrentados a juicio por la libertad: ¿quién ganará?

Octavio Oramas y César Bravo, enfrentados a juicio por la libertad: ¿quién ganará?

“Haría todo lo que fuera por estar en tu pellejo”: Laura confiesa a Amanda la verdad sobre los audios que mandó

“Haría todo lo que fuera por estar en tu pellejo”: Laura confiesa a Amanda la verdad sobre los audios que mandó

Laura confiesa la verdad: se acostó con Álvaro y reveló todos los secretos de su investigación
Mejores momentos | Capítulo 25

Laura confiesa la verdad: se acostó con Álvaro y reveló todos los secretos de su investigación

Amanda sufre un golpe de realidad durante su publi-entrevista: “Tu marido fue detenido hace unos días por agredir a tu padre”
Mejores momentos | Capítulo 25

Amanda sufre un golpe de realidad durante su publi-entrevista: “Tu marido fue detenido hace unos días por agredir a tu padre”

Álvaro descubre el cuadro de Octavio en el taller del mecánico y llama a la policía… ¿detendrán a Humberto?
Mejores momentos | Capítulo 25

Álvaro descubre el cuadro de Octavio en el taller del mecánico y llama a la policía… ¿detendrán a Humberto?

El abogado ha utilizado una excusa barata para entrar al comercio y conseguir las pruebas necesarias para acusar a César.

“Hay que saber retirarse a tiempo”: Amanda se plantea su matrimonio al ver el odio de César
Mejores momentos | Capítulo 25

“Hay que saber retirarse a tiempo”: Amanda se plantea su matrimonio al ver el odio de César

Los audios de Laura y la rabia desenfrenada de César cada día alejan más a la joven del que pensaba que era el amor de su vida.

vance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro volverá a retener a Digna contra su voluntad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro volverá a retener a Digna contra su voluntad

Capítulo 396 de Sueños de libertad; 18 de septiembre: los De la Reina intentan que Marta recupere la dirección de la empresa

Capítulo 396 de Sueños de libertad; 18 de septiembre: los De la Reina intentan que Marta recupere la dirección de la empresa

Begoña escucha una conversación entre María y Julia... ¡Empieza a sospechar sobre si dice realmente la verdad!

Begoña escucha una conversación entre María y Julia... ¡Empieza a sospechar sobre si dice realmente la verdad!

Publicidad