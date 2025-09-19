“Haría todo lo que fuera por estar en tu pellejo”: Laura confiesa a Amanda la verdad sobre los audios que mandó

Tras su discusión con César en la cárcel, Laura tiene más que asimilado que su lugar ya no es Oramas, y antes de marcharse definitivamente a Madrid, ha ido a casa del mexicano para dejarle las llaves que tenía.

Allí se ha encontrado a Amanda, y juntas se han tomado una copa de vino, y la mexicana se han sincerado con la joven Oramas: “Los audios que te envié son de hace mucho tiempo”.

“César te ama, profundamente, nunca lo había visto así”, ha dicho con el corazón roto, reconociendo todo lo que ha tenido que sufrir mientras aceptaba la verdad sobre su situación con César.

“Amo a César, y haría todo lo que pudiese por estar en tu pellejo”, ha confesado, pero Amanda le ha asegurado que su situación es más crítica de lo que parece: mañana, su padre y su marido se enfrentarán a juicio.

Pero solamente tiene una cosa clara: “Pase lo que pase, la que pierde soy yo”. ¿Cómo terminará el juicio? ¿Saldrá, de una vez por todas, la verdad a la luz?